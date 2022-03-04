كان في جيبي 60 جنيه..محمد صلاح: نِمت على الأرض مع بدايتي الكروية|فيديو

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، عن أكثر يوم كارثي في بدايته في لعبة كرة القدم، حينما كان يلعب في نادي المقاولون العرب.

وقال محمد صلاح ، في حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، إنه :"روحت أبات مع واحد صحبي عند خاله في منطقة العاشر من رمضان، ولقيته بيبات في المقابر عند حد قريبه".

وأضاف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، أن :"ورجعنا تاني النادي بعد ما رفضت الأمر تماما، ونمت خلف باب النادي لحد السادسة صباحا حتى لا يعرف احد هذا الأمر، وكان في جيبي وقتها ٦٠ جنيها".



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