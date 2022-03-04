عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان في جيبي 60 جنيه..محمد صلاح: نِمت على الأرض مع بدايتي الكروية|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، عن أكثر يوم كارثي في بدايته في لعبة كرة القدم، حينما كان يلعب في نادي المقاولون العرب. 

وقال محمد صلاح ، في حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، إنه :"روحت أبات مع واحد صحبي عند خاله في منطقة العاشر من رمضان، ولقيته بيبات في المقابر عند حد قريبه". 

وأضاف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، أن :"ورجعنا تاني النادي بعد ما رفضت الأمر تماما، ونمت خلف باب النادي لحد السادسة صباحا حتى لا يعرف احد هذا الأمر، وكان في جيبي وقتها ٦٠ جنيها". 

https://fb.watch/by8mJgdnqI/

اخبار التوك شو محمد صلاح نادى ليفربول نادي المقاولون كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

يحتاج إلى جراحة عاجلة..اكتشاف 4 كُلى في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

عيار 24 يقترب من 1000 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب قريبا| فيديو

هيئة الرقابة النووية السعودية: لا تلوث إشعاعي بعد حادث محطة زابرويسيا الأوكرانية

شاب يتزوج من 3 توائم في نفس اليوم

موضوعات متعلقة

الليلة.. الجزء الثاني من لقاء محمد صلاح وإسعاد يونس

ترشيحاتنا

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

بسبب ألم الخيانة.. مكالمة السندريلا سعاد حسني الغامضة وزيارة الفجر وراء ظهور أغنية “بانو بانو”

تصل لـ 5 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار فورد فوكاس 2022

باستخدام وزارة التنوير.. روسيا تشرح أهمية الحرب على أوكرانيا للأطفال

محمد صلاح: أدعم زوجتي لو رغبت في العمل.. ومابجبرش أولادي على حاجة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة الكنافة زي المحلات

إنسانية لم تعرفها الحروب .. صلاح الدين الأيوبي وشهادة الصليبيين برحمته وتسامحه

افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية" بنقل الضيوف عبر الذهبيات النيلية

مصطفى قمر يطل على جمهوره مرتين في 2022

فيديو

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

عمره أربعة قرون.. تداول صور لأكبر مسن في العالم.. ما الحقيقة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ