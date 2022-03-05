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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| احصل على فرصة للدراسة خارج مصر عبر هذا الرابط.. فتح باب القبول ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن إفادة المكتب الثقافى ببرلين بشأن المنح التى تقدمها جمعية مراكز Helmholtz البحثية والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين ( سواء طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) عبر العالم والتى تختص بعلوم المعلومات وتخزينها ومعالجتها والتى تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 3 شهور

آخر موعد لدعم المصروفات الدراسية بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه يجب علي  الطلاب الحاصلون على دعم مصروفات (كلى او جزئي) وورد أسمائهم في الكشوف المعلن عنها سابقا ولم يتوجهوا إلى رعاية الشباب لصرف قيمة الدعم عليهم التوجه فى أسرع وقت لاستلام مبالغ الدعم لسداد المصروفات وذلك حتى الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 6 مارس 2022.

 فتح باب القبول ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة ... اليوم

أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب  الالتحاق للطلاب الجدد ، لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 5/3/2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

13 مارس … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول اتخاذ القرارات و حل المشكلات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمي

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « The Nuts and Bolts of Designing Interviews/Survey: Methods for Data Collection»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

 

 

 

 

 

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