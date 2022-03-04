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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خام برنت يسجل أعلى مستوى منذ 2008

صدى البلد

 قفزت أسعار النفط، الجمعة، إلى أعلى مستوى في 14 عاما جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة، حسب سي ان ان عربية.

وصعد الخام الأمريكي، الجمعة، 7.4 % لينهي الأسبوع المضطرب عند 115.68 دولار للبرميل.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق منذ 22 سبتمبر 2008، بعد أسبوع واحد فقط من انهيار بنك ليمان براذرز وقتها.

وتجعل المكاسب الأخيرة أسعار النفط الخام أغلى بنحو 26٪ عما كانت عليه قبل الغزو الروسي، وذلك على الرغم من إعلان البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية عن طرح حوالي 60 مليون برميل من المخزون الاحتياطي.

وصعد خام برنت، الجمعة، 7٪ ليستقر عند 118.11 دولار، وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ فبراير 2013.

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