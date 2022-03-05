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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر Moto G22.. موتورولا تتحدى سامسونج بهاتف رخيص الثمن

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G22

كشفت شركة موتورولا Motorola،  عن أحدث هواتف سلسلة G-series متوسطة الفئة، والذي سينافس أجهزة سامسونج الحديثة من حيث السعر والمواصفات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف موتورولا Moto G22، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، دقة عرضها 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 268 شمعة في المتر المربع تقريبا.

 

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الإعلان الرسمي عن هاتف Moto G22

يعمل هاتف موتورولا Moto G22، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك وهو Helio G37 المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، حتي ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويقدم هاتف موتورولا Moto G22، كاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية عريضة 8 بدقة ميجابكسل، ومستشعرين لتصوير العمق والماكرو 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

Motorola Moto G22
هاتف موتورولا Moto G22

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G22، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة  تعمل مع شاحن سريع بقدرة 15 وات، ويمتاز الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار تبلغ أبعاده 164×/75×8.5 ملميتر ويزن 185 جرام، بالإضافة إلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملميتر لسماعة الرأس، ومنفذ شحن من نوع USB -C، وقارئ بصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G22، باللون الأسود والأبيض والأزرق، مقابل سعر حوالي 170 يورو (أي ما يعادل 27900 آلاف جنيه مصري).

Motorola Moto G22
هاتف موتورولا Moto G22
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