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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

سامية جمال
سامية جمال

سامية جمال .. وأحدة من أشهر الراقصات فى تاريخ الفن المصري ، بالإضافة الي مشاركتها فى العديد من الاعلام الفنية ، ويوافق اليوم ذكرى ميلادها ، حيث كانت تسمى بـ راقصة مصر الرسمية ، نظراً لانها كانت تمثل الفن المصري فى الحفلات الرسمية التى كان يشارك فيها الملك فاروق  .

سامية جمال 

الأسم الحقيقى لـ سامية جمال :

زينب خليل إبراهيم محفوظ ، وهو الأسم الحقيقى للفنانة سامية جمال ، حيث  ولدت في إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف في عام 1924.

 بدأت الفنانة سامية جمال العمل الفني بعد التحاقها بفرقة بديعة مصابني من خلال الرقص، واختارت لها بديعة اسمها الفني (سامية)، ثم دخلت إلى عالم السينما منذ منتصف الأربعينات.

سامية جمال 

سامية جمال وفريد الأطرش :

كونت الفنانة سامية جمال في بداياتها ثنائيًا فنياً مميزًا مع الفنان فريد الأطرش، وشاركت بالتمثيل والرقص في عشرات الأفلام .

سامية جمال وفريد الاطرش 

أبرز أفلام سامية جمال :

من أبرز أفلام الفنانة سامية جمال :  أمير الانتقام، نشالة هانم، الرجل الثاني، سكر هانم ، الشيطان والخريف ، زقاق المدق ، ساعة الصفر ، طريق الشيطان . 

تم إختيار 4 أفلام لـ سامية جمال فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ : العزيمة ١٩٤٠، رصاصة فى القلب ١٩٤٤، أمير الإنتقام ١٩٥٠، الوحش ١٩٥٤.

سامية جمال وسمير صبري 

ابتعدت سامية جمال  عن السينما 10 سنوات بعد دورها بفيلم زقاق المدق، ثم عادت بفيلمي الشيطان والخريف وساعة الصفر عام 1972، قبل أن تعتزل التمثيل نهائيا.

سامية جمال 

قصة حب سامية جمال وفريد الاطرش :

ارتبطت الفنانة سامية جمال بقصة حب كبيرة مع الفنان فريد الأطرش دامت لمدة 7 سنوات، و لكنها لم تتكلل بالزواج بسبب رفض فريد الأطرش لفكرة الزواج.

زواج سامية جمال و شيبرد كينج “عبد الله كينح” :

تعرفت الفنانة سامية جمال على شاب أمريكي يدعى شيبرد كينج ، وحين عرض عليها الزواج رفضت بشكل تام بسبب أختلاف الديانة ، ولكنه أصر على الزواج منها وقام بتغير ديانته وأطلق على نفسه أسم جديد وهو عبد الله كينح ، وبالفعل سافر الزوجان خارج مصر ، حيث أرتبطت سامية جمال حينها بعقد عمل للرقص على أحدى المسارح الكبير .

سامية جمال وعبد الله كينج 

 لم تدم الزيجة طويلاً  وهناك رواتين بخصوص هذا الانفصال الاول ان سامية جمال  فؤجئت بان الزوج الذى غير ديانته من اجلها سرق أموالها وهرب ، لتعود سامية جمال الى مصر وتمارس نشاطها الفنى ، إما الرواية الثانية يؤكدون ان زوجها كان من الأثرياء ولكن سامية جمال لم تتحمل الإقامة خارج مصر وطلبت الطلاق .

سامية جمال ورشدي أباظة 

.كانت الزيجة الثانية فى حياة سامية جمال من الفنان رشدى اباظة وتعتبر الاطول حيث أستمرت الزيجة لأكثر من 18 عاماً  الى ان حدث الانفصال .

سامية جمال  ورشدى أباظة 

سامية جمال تعود للرقص فى سن الـ 60 :

كشف الفنان سمير صبري فى أحدى حوارته الصحفية أنه إعاد سمية جمال الى الرقص فى عمر الـ 60 ، حيث كانت تنفق على أسرتها ، وفؤجئت بان “ ماسورة المياة ” فى شقتها تعرضت الى الكسر ولم تكن تملك المال لإصلاحها فعرض عليها العمل معه فى أحدى الفنادق التى كان يعمل بها ، وقام بمنحها 2000 جنية . 

 

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