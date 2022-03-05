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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عجينة العشر دقائق لجميع الاستخدامات

طريقة عمل عجينة العشر
طريقة عمل عجينة العشر دقائق

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عجينة العشر دقائق لجميع الاستخدامات ،أليكم أبرز مقادير العجينة السحرية .

( العجينة السحرية لجميع الإستخدامات ) 

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المقادير :


- 5 كوب دقيق
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- 2 ملعقة كبيرة خميرة
- 2 كوب ماء دافئة
- ربع كوب حليب باودر ( ٢ ملعقة كبيرة )
- نصف كوب زيت
- نصف ملعقة ملح صغيرة


طريقة التحضير :


▪في إناء عميق يُوضع كوبين من الدقيق ، يُضاف إليه الخميرة ، والسكر ، والحليب الباودر ، والماء الدافئ ، والملح .
▪يُعجن الخليط ليصبح عجينة سائلة ، تُغطى بكيس بلاستيكي أو مِنشفة ، وتُترك لترتاح لمدة ١٠ دقائق .
▪يوضع عليها باقي الدقيق والزيت ، ثم تُعجن لتُصبح عجينة لينة وطرية متماسكة ، وتُشكل وتُحشى حسب الرغبة .
▪يُفرد العجين ويُقسَّم ، ويُحشى حسب الرغبة باللحوم أو الجبن ، ويُلف ويُدهن الوجه بصفار البيض ، أو بزيت الذرة ، أو بالحليب ، ثم يوضع فى فرن مُسبق التسخين على درجة حرارة ١٨٠° ، لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى يُصبح لونه ذهبياً وينضج .
▪تُصنع منها كُرات للخَبز ، و يُمكنكِ استخدامها في تحضير البيتزا الشهية ، أو الفطائر المُحلاة ، ومختلف انواع المُعجنات والحلويات مثل الفطائر وخلية النحل ، وتمتاز بانها تُناسب كافة انواع الخبز .

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