تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عجينة العشر دقائق لجميع الاستخدامات ،أليكم أبرز مقادير العجينة السحرية .

( العجينة السحرية لجميع الإستخدامات )



المقادير :



- 5 كوب دقيق

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- 2 ملعقة كبيرة خميرة

- 2 كوب ماء دافئة

- ربع كوب حليب باودر ( ٢ ملعقة كبيرة )

- نصف كوب زيت

- نصف ملعقة ملح صغيرة



طريقة التحضير :



▪في إناء عميق يُوضع كوبين من الدقيق ، يُضاف إليه الخميرة ، والسكر ، والحليب الباودر ، والماء الدافئ ، والملح .

▪يُعجن الخليط ليصبح عجينة سائلة ، تُغطى بكيس بلاستيكي أو مِنشفة ، وتُترك لترتاح لمدة ١٠ دقائق .

▪يوضع عليها باقي الدقيق والزيت ، ثم تُعجن لتُصبح عجينة لينة وطرية متماسكة ، وتُشكل وتُحشى حسب الرغبة .

▪يُفرد العجين ويُقسَّم ، ويُحشى حسب الرغبة باللحوم أو الجبن ، ويُلف ويُدهن الوجه بصفار البيض ، أو بزيت الذرة ، أو بالحليب ، ثم يوضع فى فرن مُسبق التسخين على درجة حرارة ١٨٠° ، لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى يُصبح لونه ذهبياً وينضج .

▪تُصنع منها كُرات للخَبز ، و يُمكنكِ استخدامها في تحضير البيتزا الشهية ، أو الفطائر المُحلاة ، ومختلف انواع المُعجنات والحلويات مثل الفطائر وخلية النحل ، وتمتاز بانها تُناسب كافة انواع الخبز .