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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن سلامة: الانتهاء من تصوير نصف أحداث يوتيرن

المؤلف إيمن سلامة
المؤلف إيمن سلامة وريهام حجاج

أكد المؤلف إيمن سلامة انه تم الإنتهاء من تصوير ما يزيد عن نصف أحداث مسلسل يوتيرن ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان ، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج .

وتابع المؤلف إيمن سلامة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان التصوير من المقرر ان يستمر خلال شهر رمضان القادم .

ينتمى يوتيرن  الي نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث  حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطىء الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطىء من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح

مسلسل يويترن ريهامن بطولة ريهان حجاج ، توفيق عبد الحميد ، عبير صبري ، كريم قاسم ، عبير منير

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مسلسل يوتيرن من إخرج  سامح عبد العزيز ، ومن تاليف  إيمن سلامة ومن إنتاج شركة العدل جروب ، ومن المقرر عرضه على كل من قنوات  الحياة و  on E و منصة watch it و القناة الاولي المصرية.

الجدير بالذكر ان مسلسل يوتيرن يشهد  عودة الفنان توفيق عبد الحميد للدراما مرة اخرى ، بعد توقف دام لم يقرب من 12 عاماً .

ويعد مسلسل يوتيرن التعاون الثانى بين كل من ريهام حجاج والمؤلف إيمن سلامة بعد ان قدما سوياً مسلسل لما كنا صغيرين والذى شاركت فى بطولته كل من خالد النبوي ومحمود حميده وكريم قاسم .
 

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