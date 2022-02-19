ريهام حجاج عن “عروس الإسماعيلية”: "عايز تضرب مراتك أعملوا ده في بيتكم"

علقت الفنانة ريهام حجاج، على الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “ عروسة الاسماعيلية ” ضرب الزوج لزوجته التي أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “هو العنف والضرب والسحل في الشارع ما يعتبرش فعل فاضح في مكان عام ليه؟!!”.

وتابعت قائلة: “عايز تضرب مراتك ومراتك راضية اعملوا دا في بيتكم.. المجتمع والناس والأطفال اللي ماشية في الشارع ذنبهم إيه .. يشوفوا المنظر دا؟!”.

بينما اختتمت قائلة: “وإزاي يبقي في إعلام بيصدر للناس إنه شئ عادي ونتعود عليه ونتقبله .. فين حق المجتمع”.

ريهام حجاج ، تقوم ببطولة مسلسل "يوتيرن"

يذكر أن ريهام حجاج ، تقوم ببطولة مسلسل "يوتيرن" ويشاركها كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد.

توفيق عبد الحميد، كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر ، وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره.

كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى ، والفنانية القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.