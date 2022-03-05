تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

بعد أنباء تدميرها، انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تدمير أكبر طائرة في العالم (أنتونوف أن 225 مريا) خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا الأيام الماضية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة احتراق الحلم الأوكراني، حيث تصاعدت الأدخنة السوداء من أكبر طائرة في العالم.

أعلن وزير الخارجية الأوكراني «دميترو كوليبا» أن طائرة أنتونوف أن 225 مريا، رمز الفخر الوطني قد تم "تدميرها" على يد القوات الروسية.

وأكد قائلًا: "ربما تكون روسيا قد دمرت عزيزتنا مريا - أكبر طائرة في العالم - لكنهم لن يستطيعوا تدمير حلمنا بدولة أوروبية قوية وحرة وديمقراطية.. سننتصر!".

أعادت شركة أنتونوف تغريد الفيديو المتداول والذي تم التقاطه للطائرة في مطار أنتونوف في جوستوميل بالقرب من كييف، وكتبت الشركة: "حتى يتم فحص # AN225 من قبل الخبراء، لا يمكننا الإبلاغ عن الحالة الفنية للطائرة.. برجاء انتظار الإعلانات الرسمية حول حالتها".

وكانت شركة Ukroboronprom، التي تدير أنتونوف قد تعهدت بجعل فلاديمير بوتين "المعتدي" يدفع مقابل الإصلاحات، فستكلف استعادة الطائرة أكثر من 3 مليارات دولار، وستستغرق عملية الترميم وقتًا طويلاً".

تعد أنتونوف AN-225 "رمزًا لقدرات الطيران الأوكرانية"، فهي أثقل طائرة تم بناؤها على الإطلاق، ويبلغ وزن إقلاعها الأقصى حوالي 598 طناً، ويبلغ طول جناحيها 88.4 مترًا.

يعود تاريخ طائرة الشحن إلى الحقبة السوفيتية، وكانت تستخدم أحيانًا لنقل المساعدات الإنسانية إلى دول أخرى.