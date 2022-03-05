طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة: حضروا جيدا للامتحانات ولا تنشغلوا بأشياء أخرى

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،عدة معلومات عن نطام الثانوية العامة الجديدة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الثانوية العامة "القديم" يساوي أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات.

وأكد على ان نظام الثانوية العامة "الجديد" يساوي أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

وأوضح ، إمعانا في تحري الدقة فان النظام الجديد لا علاقة له بما اذا كان "الامتحان/التصحيح" ورقيا أو إلكترونيًا وكذلك لا علاقة له بنوعيات الاسئلة فيما اذا كانت مقالية او متعددة الاختيارات أو أى نوع آخر.

وطالب شوقي، من طلاب الثانوية العامة التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الانشغال بأى أمور أخرى.