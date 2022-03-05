تعرف على قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعا فى يناير بالسوق المصري

كشف تقرير جديد لمجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر خلال شهر يناير لعام 2022.

وتصدرت نيسان صني مبيعات السيارات الملاكي الاقتصادية بعدد 1347 سيارة ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الملاكي كالتالي :

1- نيسان صني 1347 سيارة

نيسان صني

ومن المعروف ان السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، داخل السوق المحلى تنتمى لفئة السيارات السيدان، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 197,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 218,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 232,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بسعر 243,000 جنيه

2- سوزوكي ديزاير 967 سيارة

سوزوكي ديزاير

ينتمي طراز ديزاير لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 209,900 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 218,900 جنيه

3- سوزوكي سياز 368 سيارة

سوزوكي سياز

وينتمي طراز سوزوكي سياز لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / GLX 2021 بسعر 254,900 جنيه

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 264,900 جنيه

4- سوزوكي سويفت 281 سيارة

5- رينو لوجان 277 سيارة

6- لادا جرانتا 249 سيارة

7- سوزوكي بالينو 191 سيارة

8- رينو ستب واي 182 سيارة

9- MG 5 144 سيارة

10- سيتروين سي اليزيه 135 سيارة

11- هيونداي أكسنت RB 112سيارة

12- بيجو 301 بعدد 87 سيارة

13- شانجان ألسفن 45 سيارة.

وجاء ترتيب شركات السيارات الملاكي في مصر خلال يناير كالتالي :

1- نيسان 2304 سيارة

2- سوزوكي 2201 سيارة

3- هيونداي 1739 سيارة

4- فيات 1670 سيارة

5- شيري 1655 سيارة

6- كيا 1521 سيارة

7- تويوتا 1485 سيارة

8- رينو 1000 سيارة

9- بيجو 604 سيارة

10- سيتروين 467 سيارة

11- BYD 400 سيارة

12- MG 294 سيارة.