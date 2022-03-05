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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعا فى يناير بالسوق المصري

نيسان صني
نيسان صني

كشف تقرير جديد لمجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر خلال شهر يناير لعام  2022. 

 

وتصدرت  نيسان صني مبيعات السيارات الملاكي الاقتصادية بعدد 1347 سيارة ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

 

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الملاكي كالتالي :

 

1- نيسان صني 1347 سيارة

نيسان صني

ومن المعروف ان السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، داخل السوق المحلى تنتمى لفئة السيارات السيدان، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

 

تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 197,400 جنيه  

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 218,500 جنيه           

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 232,000 جنيه        

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بسعر 243,000 جنيه

 

2- سوزوكي ديزاير 967 سيارة

سوزوكي ديزاير

ينتمي طراز ديزاير لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه   

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 209,900 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 218,900 جنيه

 

3- سوزوكي سياز 368 سيارة

سوزوكي سياز

وينتمي طراز سوزوكي سياز لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / GLX 2021 بسعر 254,900 جنيه   

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 264,900 جنيه

 

4- سوزوكي سويفت 281 سيارة

 

5- رينو لوجان 277 سيارة

 

6- لادا جرانتا 249 سيارة

 

7- سوزوكي بالينو 191 سيارة

 

8- رينو ستب واي 182 سيارة

 

9- MG 5 144 سيارة

 

10- سيتروين سي اليزيه 135 سيارة

 

11- هيونداي أكسنت RB 112سيارة

 

12- بيجو 301 بعدد 87 سيارة

 

13- شانجان ألسفن 45 سيارة. 

 

 وجاء ترتيب شركات السيارات الملاكي في مصر خلال يناير كالتالي :

 

1- نيسان 2304 سيارة

 

2- سوزوكي 2201 سيارة

 

3- هيونداي 1739 سيارة

 

4- فيات 1670 سيارة

 

5- شيري 1655 سيارة

 

6- كيا 1521 سيارة

 

7- تويوتا 1485 سيارة

 

8- رينو 1000 سيارة

 

9- بيجو 604 سيارة

 

10- سيتروين 467 سيارة

 

11- BYD 400 سيارة

 

12- MG 294 سيارة. 

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