بهذه الكلمات.. أمير عزمى وعمر جابر يحتفلان بعيد ميلاد شيكابالا

حرص عمر جابر لاعب نادي بيراميدز على تهنئة قائد القلعة البيضاء محمود عبد الرازق شيكابالا بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، عبر صورة نشرها للثنائي معاً وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد"



وهنأ أمير عزمى مجاهد "شيكا" بعيد ميلاده عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب قائلا "كل سنة وانت طيب وبخير"



ويعد شيكابالا أو "الأباتشي" كما يلقبه جمهور الزمالك، واحد من أهم اللاعبين في نادي الزمالك، كونه معشوق لدى الجماهير البيضاء، ونجح في أن يحفر اسمه بحروف من ذهب مع الفارس الأبيض.



حقق شيكابالا، مع الزمالك بطولتي دوري 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقي 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلي 2020، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.