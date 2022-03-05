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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: سيكون هناك تفاهما مع "وكالة الطاقة" حول المباحثات النووية

إيران: سيكون هناك
إيران: سيكون هناك تفاهم مع وكالة الطاقة حول مباحثات النووي

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم السبت، إنه سيكون هناك تفاهم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسوية القضايا المتبقية في المحادثات النووية.

وأضاف كمالوندي للتلفزيون الرسمي: ”من المتوقع أن تتم مراجعة القضايا العامة بيننا وبين الوكالة بخصوص كيفية متابعة مختلف المسائل في المستقبل.. بمشيئة الله سيكون هناك تفاهم“.

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وقال إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيلتقي أيضًا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل العودة إلى فيينا بعد ظهر اليوم.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية، اليوم السبت، أن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل العاصمة الإيرانية طهران، مع وصول المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، إلى مرحلة حاسمة.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الحكومية إن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كان في استقبال جروسي في مطار طهران.

وكان تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قد أظهر أن مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران، والتي تكدسها بما يتعارض مع بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015، تتزايد إلى درجة أن المواد عالية التخصيب قطعت معظم الطريق المطلوب لصنع قنبلة نووية بحسب المعايير الشائعة.

ويأتي الإعلان عن تلك الكمية في التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترفعه للدول الأعضاء واطلعت عليه ”رويترز“، في وقت قال فيه مفاوضون في محادثات تهدف لإنقاذ الاتفاق النووي إنهم في المرحلة الأخيرة من التوصل لتوافق. وحذرت قوى غربية من أن الوقت ينفد أمام المحادثات التي ستكون بلا معنى إذا وصل التقدم في البرنامج النووي الإيراني لدرجة معينة.

وأضاف التقرير أن مخزون إيران من سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يغذي وحدات الطرد المركزي والأجهزة التي تخصب اليورانيوم يشمل 33.2 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 % وهو ما يشكل زيادة قدرها 15.5 كيلوجرام.



وتحدد الكمية المطلوبة لصنع قنبلة بنحو 25 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 %، مع أن الدبلوماسي الكبير شكك في موثوقية ذلك.

ايران طهران النووي وكالة الطاقة مباحثات

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