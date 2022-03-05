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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون: «بيسرقونا في عز النهار»|فيديو وصور

يسرقون الدراجات وأغطية
يسرقون الدراجات وأغطية محابس المياه بـ247 عمارةبحدائق أكتوبر

تلقى «صدى البلد» استغاثة من سكان مشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر بخصوص كثرة السرقات بالمشروع من قِبل «نبّاشي القمامة» ناهيك عن سرقة أغطية بالوعات محابس المياه بالمشروع وتكرار الشكوى بشكل يومي. 
قال المواطن شريف بسيوني أحد سكان مشروع 247 عمارة في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الإخباري: نستغيث نحن سكان مشروع 247 عمارة بكثرة وجود نباشين القمامة بالمشروع مما يؤدي ذلك إلى تعرّض حياتنا وحياة أطفالنا للخطر، وكما هو موضح بالفيديو والصور المُرفقين يقومون بسرقة أغطية المحابس العمومية وسرقة ممتلكات أطفالنا الموجودة بمداخل العمارات من دراجات وأي أشياء أخرى موجودة بالعمارة في عز النهار. 

في نفس السياق قال المواطن أحمد جمال، أحد سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر، هناك بعض الخارجين من شباب المنطقة والمناطق المجاورة للمشروع يستغلون ظلمة إحدى البرجولات خلف عمارات 164 و163 و165 في الأعمال الخارجة من تعاطي المخدرات ومرافقة فتيات الليل ناهيك عن الألفاظ الخارجة التي يتلفظونها، لدرجة أنهم قاموا بتكسير أجزاء من خشب البرجولة للتدفئة في ليالي الشتاء القارسة، مناشداً الجهات الأمنية بمتابعة الأمر وتوفير قافلة ليلية سيارة بالمشروع. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منه على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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