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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

النائب عمرو درويش يكشف تفاصيل قرار تطبيق رسوم جديدة للنظافة ..فيديو

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

كشف النائب عمرو درويش  أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل قرار تطبيق رسوم جديدة للنظافة، قائلًا إن هذه اللائحة التنفيذية خاصة بقانون تدوير المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وهذا يتعبر موضوع في غاية الأهمية لأن منظومة النظافة في مصر كانت في حاجة شديدة لإصدار هذه اللائحة لكي يتم حل هذا الملف الذي تأخر حله لسنوات طويلة جدًا.

وأضاف" درويش"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباحك مصري" والمُذاع على فضائية" إم بي سي مصر 2"، أن منظومة النظافة الموجودة حاليًا في بعض محافظات الجمهورية مازالت تعاني من بطء شديد في التعامل نظرًا لتأخير اللائحة، متابعًا:" اتمنى ان صدور اللائحة يُسرع من عملية إجراء المناقصات المتعلقة بـ تدوير ونقل المخلفات".

وتابع، أنه يجب تفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن مسألة الرسوم تعد أمرًا طبيعيًا لأنه يجب أن يكون هناك تمويل خاص بهذه المنظومة.

وأشار إلى، أنه لدينا أزمة في مسألة تدوير المخلفات أو التخلص الأمن من المخلفات سواء كانت هذه المخلفات متعلقة بالبناء أو المنازل، مضيفًا أنه يجب تفعيل دور الرقابة والمحليات للتأكد من توفير منظومة النظافة اللائقة للمواطن.

واستطرد النائب قائلا؛ أن المواطن يجب أن يكون لديه وعي وفي حالة عدم تنفيذ شركات النظافة للائحة وتقديم الخدمة المناسبة الاتصال فورًا بالخط الساخن للإبلاغ عن الشركة، مؤكدًا أنه عند تنفيذ هذه السلسلة من الاجراءات في وقت قياسي ستكون الدولة لديها شوارع تضاهي الشوارع الموجودة على مستوى العالم.
وأردف، أن إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء سيدعم استراتيجية الحكومة الجديدة في منظومة النظافة .

 

مصر مجلس النواب تدوير المخلفات منظومة النظافة رسوم جديدة للنظافة اخبار توك شو

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