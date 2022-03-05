عودة مصريين قادمين من أوكرانيا عبر بولندا.. فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من وصول المصريين القادمين من أوكرانيا عبر بولندا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.



يُذكر أن الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام أعلنت في وقت سابق حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظرها حسابات شبكة " RT" ووكالة أنباء "سبوتنيك" في أوروبا، كما أقر مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي ، خلال جلسته العامة أمس الجمعة، مشروع قانون يُجرم "التضليل الإعلامي" في حق القوات المسلحة الروسية.