عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبرزها بالسكر والليمون.. إزالة 520 عقارا ونقل 1660 أسرة من مجرى العيون

نقل الأسر من المناطق
نقل الأسر من المناطق العشوائية

بدأت محافظة القاهرة اليوم أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

محافظ القاهرة:الدولة تولى اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية لإبراز مواهبهم


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إزالة 520 عقارا ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بجميع الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم .

IMG-20220305-WA0073
IMG-20220305-WA0073
IMG-20220305-WA0074
IMG-20220305-WA0074
IMG-20220305-WA0071
IMG-20220305-WA0071
IMG-20220305-WA0070
IMG-20220305-WA0070
IMG-20220305-WA0072
IMG-20220305-WA0072
IMG-20220305-WA0069
IMG-20220305-WA0069
القاهرة محافظة القاهرة السكر والليمون منطقة السكر والليمون سور مجرى العيون بديل للعشوائيات مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

أنباء عن مقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا.. تفاصيل

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة:الدولة تولى اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية لإبراز مواهبهم

ترشيحاتنا

يوم تاريخي.. مها طنطاوى أول قاضية تترأس محكمة بمجلس الدولة.. صور

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

السفارة المصرية في بنين تنظم فعالية ثقافية للفرنكوفونية للعام 2022

إنفوجراف.. نتائج مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين في فبراير الماضي

مع عودة رياح الخماسين.. نصائح لمرضى الحساسية والأمراض التنفسية لتجنب أضرارها

الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل.. أمريكا تلقى ورقة جديدة لحل الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ