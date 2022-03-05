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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنفوجراف.. نتائج مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين في فبراير الماضي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نتائج مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين التى أطلقتها الوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن النتئج جاءت كالتالي:

- استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى فبراير الماضي أكثر من 442 ألف رسالة، منها 83 ألف شكوى.

- تم حل 80.4 ألف منها بنسبة 96.8%.

- بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على “فيس بوك” أكثر من 70.8 ألف متابع.

- تلقت المبادرة حوالى 11.4 ألف رسالة، منها 1907 شكاوى.

 - نجحت المبادرة فى حل 1525 شكوى بنسبة 80%، وجار حل 382 شكوى.

- أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا والبحيرة.

- تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة بين شكاوى من القمامة، والتى بلغ عددها 923 شكوى، والإشغالات 806 شكاوى، ثم مخالفات البناء 114 شكوى.

مبادرة صوتك مسموع 

- شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 51 شكوى.

- شكاوى الفساد وعددها 5 شكاوى، بالإضافة إلى تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة “حياة كريمة".

- خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8690 رسالة تضمنت  1604 شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 81%.

- تلقت صفحة “فيس بوك” 227 شكوى تم حلها بنسبة 74%.

- البريد الإلكترونى 26 شكوى تم حلها بنسبة 77%.

- تلقى الخط الساخن 504 اتصالات.

وطالب اللواء محمود شعراوى جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول على رضا المواطن.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]

انفوجراف صوتك مسموع شكاوى المواطنين فبراير شعراوى

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