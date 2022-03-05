الرؤية عندي مش واضحة .. إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة في المخ

أصيب الشاعر الكبير شوقي حجاب بـ جلطة في المُخ، التي نقل على آثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال الشاعر شوقي حجاب في تصريحات صحفية : الجلطة جاتلي من النرفزة على الوضع العام بالعالم، وآثرت على عيني، والرؤية عندي حاليًا مش واضحة، وخايف تؤثر على نظري أكثر بسبب القراءة والكتابة.. ربنا يسترها إن شاء الله.

وأشار شوقي حجاب أن الجلطة أثرت على العصب البصري، وأنه حاليًا يخضع لبعض الأدوية التي كتبها له الطبيب، حتى ينهي على هذه الجلطة تمامًا، وتعود له الرؤية بشكل أوضح، مؤكدًا أنه سوف يعود لمنزله في الأيام القليلة المقبلة.

وتفاجئ جمهور شوقي حجاب مساء أمس، بإصابة الشاعر الكبير بالجلطة، وحرص عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه، على الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.

شوقي حجاب ومحمد منير :

وصف الشاعر شوقي حجاب علاقته بالكنيج " محمد منير " بأنه أحد أفراد العائلة قائلاً : " محمد منير واحد من العيلة، وكنت بشيله على كتافي وكان هيبقى مصور تلفزيوني ولكنه بدأ الغناء.

وذكر في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان سبباً في معرفة الكنيج بهاني شنودة وكان مهتماً به وبالهضبة عمرو دياب

وأوضح أنه يخامره مشاعر إفتقاد شقيقة الراحل سيد حجاب قائلاً : " أفتقد شقيقي الشاعر سيد حجاب.."

موجهاً الشكر للدولة المصرية لتكريمه ومنحه جائزة الدولة التقديرية قائلاً : " أنا مرفعتش تليفون على أي حد عشان أخد جائزة الدولة التقديرية ومشكورة الدولة.

وأبدى حجاب إعجابه بعهد الرئيس السيسي وأن الله إستجاب بتولي من يصلح قائلاً : " ربنا يولي من يصلح، وإحنا لدينا دلوقتي من يصلح وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي"

وكشف أنه مدين للرئيس السيسي بشيئين وهما : اللي عمله مع الإخوان في 30 يونيو، وبراءته الشديدة مع الأطفال من ذوي الهمم ولازم الناس تشوف ما وراء هذا الشخص وياريت باقي الناس يكونوا بهذه القوة والمصرية".