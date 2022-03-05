عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرؤية عندي مش واضحة .. إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة في المخ

شوقي حجاب
شوقي حجاب

أصيب  الشاعر الكبير  شوقي حجاب بـ جلطة في المُخ، التي نقل على آثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

شوقي حجاب: محمد منير واحد من العيلة وكنت بشيله على أكتافي

شوقي حجاب: يجب أن يكون لدينا الوعي الكافي في عصر الثورة المعلوماتية والاختراق

وقال الشاعر شوقي حجاب في تصريحات صحفية  : الجلطة جاتلي من النرفزة على الوضع العام بالعالم، وآثرت على عيني، والرؤية عندي حاليًا مش واضحة، وخايف تؤثر على نظري أكثر بسبب القراءة والكتابة.. ربنا يسترها إن شاء الله.

وأشار شوقي حجاب أن الجلطة أثرت على العصب البصري، وأنه حاليًا يخضع لبعض الأدوية التي كتبها له الطبيب، حتى ينهي على هذه الجلطة تمامًا، وتعود له الرؤية بشكل أوضح، مؤكدًا أنه سوف يعود لمنزله في الأيام القليلة المقبلة.

وتفاجئ جمهور شوقي حجاب مساء أمس، بإصابة الشاعر الكبير بالجلطة، وحرص عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه، على الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.

شوقي حجاب ومحمد منير :

 وصف   الشاعر   شوقي حجاب    علاقته بالكنيج " محمد منير " بأنه أحد أفراد    العائلة قائلاً : "   محمد منير واحد من العيلة، وكنت بشيله على كتافي وكان هيبقى مصور تلفزيوني ولكنه بدأ الغناء.

وذكر في  لقاء   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   ON  أنه   كان سبباً في معرفة    الكنيج  بهاني شنودة  وكان مهتماً به وبالهضبة عمرو دياب 
وأوضح   أنه   يخامره مشاعر إفتقاد    شقيقة الراحل   سيد حجاب قائلاً : " أفتقد شقيقي الشاعر سيد حجاب.."
موجهاً الشكر    للدولة المصرية لتكريمه ومنحه   جائزة الدولة التقديرية     قائلاً : " أنا مرفعتش تليفون على أي حد عشان أخد جائزة الدولة التقديرية ومشكورة الدولة.

وأبدى حجاب إعجابه بعهد الرئيس السيسي  وأن الله إستجاب بتولي من يصلح قائلاً : " ربنا يولي من يصلح، وإحنا لدينا دلوقتي من يصلح وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي"
وكشف أنه مدين للرئيس السيسي   بشيئين  وهما  :   اللي عمله مع الإخوان في 30 يونيو، وبراءته الشديدة مع الأطفال من ذوي الهمم ولازم الناس تشوف ما وراء هذا الشخص وياريت باقي الناس يكونوا بهذه القوة والمصرية".

شوقي حجاب جلطة في الم خ العصبية الكبيرة الشاعر شوقي حجاب محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن:بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة وسامي مغاوري يجري عملية جراحية

بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة: أعطيناه أكثر من حجمه ومش هسيب حقي

كريم فهمي يعود إلى لبنان لاستكمال تصوير أزمة منتصف العمر

هشام المليجي يهاجم رانيا شاهين: متدخليش في حياتي تاني ومحدش طلب مساعدتك

رسميا.. طلاق كيم كارداشيان وحذف لقب ويست من اسمها

بعد ديزني.. شركة انتاج جديدة في هوليوود تمنع عرض أفلامها في السينما الروسية

توقيت وأماكن عروض مسرح الدولة يومي الجمعة والسبت .. تفاصيل

توسيع الشريان وتركيب دعامة.. تفاصيل جراحة عاجلة للفنان سامي مغاوري

ترشيحاتنا

من 8 مارس| "إيروفلوت" الجوية الروسية تلغي كل رحلاتها الدولية باستثناء مينسك

مقهورة ومش هروح تاني.. بدرية طلبة تكشف تعرضها للنصب| فيديو

القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

الصومال يتسلم 3 آلاف طن مساعدات غذائية من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ