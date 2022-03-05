إسرائيل تعرض التوسط في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الأخير، التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم السبت؛ لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وعرضت إسرائيل، التوسط في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بحدوث اختراق في الأزمة الحالية.

وفي الوقت نفسه، دعت الخارجية الإسرائيلية، رعاياها، إلى مغادرة الأراضي الروسية بشكل فوري.

والأسبوع الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل، عن شروط روسيا لحل النزاع الأوكراني، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الاسرائيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت”.

وبحسب البيان، أوضح بوتين خلال المحادثة موقف روسيا من شروط حل النزاع الأوكراني، وكان من بينها تلبية مطالب موسكو الأمنية، ونزع السلاح من أوكرانيا، وضمان وضعها المحايد وغير النووي، والاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.