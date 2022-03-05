عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعرض التوسط في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الأخير، التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم السبت؛ لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وعرضت إسرائيل، التوسط في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بحدوث اختراق في الأزمة الحالية.

وفي الوقت نفسه، دعت الخارجية الإسرائيلية، رعاياها، إلى مغادرة الأراضي الروسية بشكل فوري.

والأسبوع الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل، عن شروط روسيا لحل النزاع الأوكراني، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الاسرائيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت”.

وبحسب البيان، أوضح بوتين خلال المحادثة موقف روسيا من شروط حل النزاع الأوكراني، وكان من بينها تلبية مطالب موسكو الأمنية، ونزع السلاح من أوكرانيا، وضمان وضعها المحايد وغير النووي، والاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

الرئيس الروسى رئيس الوزراء الإسرائيلي فلاديمير بوتين إسرائيل روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

موضوعات متعلقة

رغم الهدنة.. روسيا تعلن استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول بأوكرانيا

إيطاليا تعلن تجميد أصول أثرياء روس بقيمة 140 مليون يورو

روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية خارج مدينة خيرسون

تكليف سلطاني.. وزير ديوان عمان يزور الإمارات لتقديم العزاء

الأردن.. 12 ألف زائر لمحافظة مادبا الشهر الماضي

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

الشورى البحريني: مسيرة علاقاتنا بالأردن تزخر بالشراكة والتعاون الفاعل

الاردن...قرار جديد بخصوص مخلفات المباني

ترشيحاتنا

تسيير رحلات جوية من مصر لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار

وزير الخارجية: الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات واجتذاب الاستثمارات

نقيب المأذونين : ضرورة إصدار قانون يجرّم زواج القاصرات | فيديو

لو عايز تجدد رخصتك أو تفحص عربيتك.. "المرور" هيجيلك لحد البيت| خدمات

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: بوتين مجرم حرب.. وموسكو تستدعي سفير واشنطن

"الأمير محمد بن سلمان" أول مدينة غير ربحية في العالم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزو أوكرانيا.. ما سر الحرف Z على ملابس أنصار بوتين والدبابات الروسية؟

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

فيديو

إعادة نشر الحقيقة.. هل طلاق بوتين وزوجته بسبب الحرب على أوكرانيا؟

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ