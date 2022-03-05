مواجهة ساخنة ع الهوا بين حلمي بكر وموزع المهرجانات إسلام ساسو|فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر المؤلف والموزع إسلام ساسو ،إن الموزعين هم من يقمون بإخفاء وصناعة المؤلفين الفشلة مؤكدا أن عمل الدي جي يشبه المستمع الجيد وهذا بفضل تركيب جمل الأغاني في المناسبات.

واضاف بكر خلال لقائه في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر " ، إن بعض كلمات أغاني المهرجانات غير مفهومة مشيرا إلي أن الإنسان عندما يصل إلي اللاوعي يفقد الرؤية .

ومن جانبه أوضح إسلام ساسو الموزع ، إن 80% من أغاني المهرجانات نحن من يقوم بصناعتها وليس المغني ، مؤكدا انه لم يقم بدراسة الموسيقي ولكن خبرته في التوزيع جاءت من عمله في الدي جي سابقا.

