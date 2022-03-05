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رئيس التحرير
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فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

صدى البلد

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها صورة على حسابها الشخصي على انستجرام من أرشيف الذكريات تجمعها بصديقة عمرها ليظن البعض انها تحاول التغلب على أزمتها مع المنتج هشام جمال بهذه الطريقة .

دنيا سمير غانم وصورة الطفولة 

حرصت النجمة دنيا سمير غانم علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة من الذكريات، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دنيا سمير غانم برفقة صديقتها في فترة الطفولة، ما نال إعجاب متابعيها.

ازمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال 

 علم “صدى البلد” أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال يعود لسببين.

السبب الأول تأجيل هشام جمال عرض مسلسل في عالم موازي في رمضان المقبل وعرض بدلا منه مسلسل “في بيتنا روبوت”، وهو الأمر الذي لقي غضبا من دنيا سمير غانم.

أما السبب الثاني، فهو قيام هشام جمال بتأجيل عرض فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" والتي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف العام، ولكن لم يعرض حتى الآن.

وفاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد “عالم موازي”، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.

في الوقت نفسه، قام عمرو وهبة بإلغاء متابعة المنتج أيضا، على الرغم من وجوده ضمن أبطال المسلسل، وذلك برغم أن هشام جمال يبقى على متابعة دنيا سمير غانم ووهبة أيضا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

دنيا سمير غانم هشام جمال المنتج هشام جمال

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