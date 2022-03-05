"الطاقة الذرية": أنظمة الأمان في محطة "زابوريزهزهيا" النووية سليمة ومستويات الإشعاع طبيعية

أبلغت حكومة أوكرانيا، اليوم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قادرة على الحفاظ على الاتصالات مع الموظفين في محطة الطاقة النووية "زابوريزهزهيا" حيث يعمل مفاعلان من أصل ستة مفاعلات، وذلك بعد يوم من سيطرة القوات الروسية على المحطة.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي- في تصريح، اليوم السبت: إن الموقع في جنوب شرق أوكرانيا على اتصال منتظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت جروسي إلى تأكيد الهيئة التنظيمية الأوكرانية أن أنظمة الأمان التقنية كانت سليمة، وأن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية في أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن الأوكرانيين أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مركز التدريب بالمنشأة- الموجود بشكل منفصل عن وحدات المفاعل- عانى من أضرار كبيرة خلال الأحداث، أمس، عندما قالت أوكرانيا إنها أصيبت بقذيفة واندلع حريق محلي تم إخماده لاحقًا.

في السياق، ذكر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن 351 مدنيا أوكرانيا لقوا حتفهم، فيما أصيب 707 آخرون منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن القتلى تضمنوا 10 أطفال و12 شابا، بالإضافة إلى 41 سيدة، فيما اشتمل عدد المصابين على 40 سيدة و23 طفلا و13 شابا.