بسبب لهو الأطفال.. محاكمة المتهم بقتل جاره بالدقهلية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل سائق، إثر خلافات بين زوجتي الطرفين بسبب لعب الأطفال.

وكانت جهات التحقيق، أحالت ع. إ. ا. 38 سنة - حارس أمن بمدرسة الثانوية بنات بالجمالية، ونجل عمه، سائق توك توك، ومقيمين بالجمالية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهما بقتل المجني عليه الحسيني ا. ا. 45 سنة - سائق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وماسورة حديدية وخشبة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أبلغ الأول بمكان المجني عليه، والذي حضر مستلًا السلاح الأبيض والماسورة الحديدية، وتوجها سويًا صوب المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بمباغتة بضربة باستخدام السلاح الأبيض، فاستقرت بصدره وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته أثناء تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، ومنع الأهالي من الدفاع عن المجني عليه.

وكشفت التحريات، أن هناك خلافات بين زوجة المتهم الأول وزوجة القتيل، بسبب الجيرة، ودائمًا ما كانت الثانية تحرض زوجها على الانتقام لها من المجني عليه وزوجته، حتى استجاب لها وترصد لبه، وسدد له طعنة أودت بحياته، بسبب قطعها شرايين القلب، وذلك أثناء وجوده في موقف السيارات محل عمله.