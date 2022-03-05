فتاوى تشغل الأذهان| أفضل طريقة لقضاء الصيام قبل رمضان.. حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها.. الإفتاء تجيب

شيخ الأزهر: خروج الأوكرانيين من ديارهم بحثا عن الأمن اختبار للإنسانية

رمضان عبد المعز: شعبان شهر المنح والعطايا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي:

غرد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأول مرة باللغة الأوكرانية، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الصراع الروسي الأوكراني.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتوتير: "ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا، أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين".

وكان فضيلة الإمام قد دعا روسيا وأوكرانيا في بداية الأزمة؛ إلى الاحتكام لصوت العقل، كما طالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين، مشددا على أن الحروب لن تجلب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار.

رمضان عبد المعز: شعبان شهر المنح والعطايا

هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، جموع المسلمين بقدوم شهر شعبان ، اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان”، مضيفًا :يا شهر شعبان العظيم تحية، والله دا كرم من ربنا إنه شهر نفحات، مش هيعدى علينا شهر فى السنة الهجرية إلا لما يكون ربنا عمل لنا نفحات، خصومات، منح وعطايا.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرص وأدوم، كل عام وأنتم بخير ورضا وسرور ومنح إلهية، وعطايا ربانية، خيركم من طال عمره وحسن عمله، الحمدلله الذى أهل علينا هلال شعبان".

قال رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن دعاء السوق «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي.. فيه مليون حسنة ويرفع عن المسلم مليون سيئة وترفعه مليون درجة.

وأضاف رمضان عبدالمعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : في وقت الغفلة اعمل عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العِبَادة في الهَرْج كهجرة إليَّ) رواه مسلم مشيرا إلى أن الله يحب المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد.



حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها .. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال نصه: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها

وقالت الدار في إجابتها: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وبينت دار الإفتاء أن هكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، موضحة أنه كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.



أفضل طريقة لقضاء الصيام قبل حلول رمضان.. دار الإفتاء تكشف عنها

أفضل طريقة لقضاء الصيام قبل حلول رمضان .. قضاء الصيام واجب على كل من أفطر في رمضان سواء بعذر أو بغير عذر و دَينُ لله عند العبد يجب قضاؤه قبل ان يدركه الموت سواء كانت هذه الأيام بعذر أو بدون عذر المهم القضاء .. وقضاء الصيام يتغافل عنه كثير من الناس فيقضي ما عليه بدفع كفارة أو إطعام عن كل يوم مسكين وهذا غير جائز إذا كان لديك القدرة على الصيام والقضاء.

أفضل طريقة لقضاء الصيام

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " قائلا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل او رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع او يوم واحد بالأسبوع او صومي النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع او الثلاثة ايام البيض من كل شهر أو وقفة عرفات أو الست من شوال أو ليلة النصف من شعبان كلها أيام صيام نافلة يجوز لك أن تصوميها بنيتين، ولا يشترط التتابع في القضاء .

هل يجوز الإطعام في قضاء الصيام

من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها الضعفية لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام أفطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا : لا يجوز وإذا فعلتي فأنت آثمة إذا كان لديكي القدرة على الصوم.

وتابع الأطرش: عليكي باغتنام فرصة الصيام في شهري رجب وشعبان وصيام ما عليكي من أيام فمن الممكن أن تصومي من كل شهر خمسة أو سبع أيام متفرقة حتى تقضي ما عليكي .

وفي سياق متصل أرسلت سيدة سؤالا الى الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامي خلال تقديمها برنامج " قلوب عامرة " المذاع على فضائية الحياة تقول فيه : " لم أقض فوائت رمضان منذ 55 سنة.. فماذا أفعل؟.

ردت عمارة قائلة : يجب ان تؤدي ما عليك من صيام طالما تتمتعي بصحة جيدة ولا يوجد مانع من الصيام وعليك أن تحسب عدد الأيام الفائتة بصورة تقريبية وتصومي الإثنين والخميس بنية القضاء او صيام القمرية من كل شهر ولا يشترط ان تصومي على التوالي .وأضافت الداعية الإسلامي انه لا يجوز الإطعام دون الصيام طالما لا يوجد مانع يحول بينكي وبين الصيام كأمر طبيب او بسبب مرض او غيرها من الأسباب .