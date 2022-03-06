مهرجان الأقصر.. تفاصيل فعاليات اليوم الثاني

يعرض اليوم ضمن فعاليا مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ع17 فيلما، في مسابقات وأقسام المهرجان.

وتقام ندوة وحفل توقيع كتاب "أمير الصعاليك" عن المخرج السنغالي جبرييل مامبيتي في إطار تكريمه، وذلك في الساعة العاشرة صباحا بقاعة رع.

تقام ‏ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي والفنان محمود حميده ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بقاعة رع ويديرها الناقد رامي عبد الرازق .

كما يقام ماستر كلاس بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية" للفنان الكبير محي إسماعيل، في الساعة الرابعة عصرا بقاعة رع ادارة جمال عبد الناصر



بالإضافة إلى ريد كاربت لفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" في الساعة الثامنة مساء بقصر ثقافة الأقصر بحضور مخرجه ونجومه .. العرض العالمي الأول للفيلم

ويعرض فيلم " من أجل زيكو " الساعة الخامسة والنصف بقصر الثقافة، وبنهاية اليوم يتم افتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني الصعيد في الساعة السادسة والنصف بكلية الفنون الجميلة.