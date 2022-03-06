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رئيس التحرير
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منوعات

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

طائرة العقاب
طائرة العقاب

أكدت صحيفة The Times of London أن الجيش الأوكراني يستخدم طائرات "العقاب" أو ما تعرف بـ punishment وهي طائرات بدون طيار أربكت القوات الروسية وغيرت قواعد اللعبة".

يمكن لطائرات العقاب الأوكرانية حمل 3 كيلوجرامات من المتفجرات وضرب أهداف تصل إلى 30 ميلاً خلف خطوط العدو.

صرح «يوجين بولاتسيف» المهندس والمصمم الأوكراني UA-Dynamics، أن طائرات العقاب "غيرت اللعبة" وقضت ما يصل إلى 60 مهمة "ناجحة" منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف بولاتسيف للصحيفة: "هذه أرخص وأسهل طريقة للكر والفر دون المخاطرة بأرواح المدنيين".

كما أن الطائرات بدون طيار الكهربائية لها جناحين يبلغ كل منهما 7.5 قدم، ويمكنها الطيران لساعات على ارتفاع 1300 قدم وتحتاج فقط إلى إحداثيات الهدف لتتمكن من تنفيذ مهمتها تلقائيًا.

منذ بدء القتال في شرق أوكرانيا عام 2014، أطلقت مجموعة من قدامى المحاربين شركة تصنيع الطائرات بدون طيار UA-Dynamics.

يقول مكسيم سوبوتين خبير التسويق والمتحدث غير الرسمي باسم UA-Dynamics للصحيفة: "3 أرباع موظفي الشركة من المحاربين القدامى من ذوي الخبرة في العمليات الخاصة في عمق أراضي العدو".

وقال بولاتسيف إن الأهداف الرئيسية للطائرة كانت ثابتة، بما في ذلك تخزين الوقود والذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للطائرات.

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