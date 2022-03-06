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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة الدولي .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن مزاد جديد للسيارات الحكومية ، والذى سيقام يوم 15 مارس ، والخاص بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .

 

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، ان مزاد 15 مارس ، والخاص بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي ، سيضم 58 لوط للسيارات بجانب قطع غيار ومحركات سيارات .

 

ويضم مزاد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي ، عددا من السيارات وياتى من اهمها ، جي إم سي أكاديا 2008 ، و BMW 630i موديل 2007 ، و تويوتا 2009 ، و هيونداي أكسنت  ، و مرسيدس E240 2002 ، و هيونداي سوناتا  ، و فولكس فاجن طوارق  ، و سكودا أوكتافيا ، و كاديلاك SRX 2005 .

 

بالاضافة الى مرسيدس ML 320 2007 ، و مرسيدس S320 2001 ، و بنتلي كونتيننتال 2008 ، و نيسان أرمادا 2004 ، و سوبارو 1998 ، و فورد بيك أب 2008 ، و أودي A6 2001 ، و مرسيدس E 240 1999 ، و فولكس فاجن باسات 2010 ، و BMW 320 1970 ، و فورد كلاسيكية 1956 ، و كرايسلر ملاكي  ، و كيا سيراتو ، و تويوتا سيرف ، و جيب شيروكي ، و دايو لانوس ، و لكزس ، و مرسيدس 200 ، و سكودا فيليشيا ، و تويوتا بيك أب ، و BMW X6 ، و جيب جراند شيروكي  ، و BMW M5 موديل 2006.

 

كما تتواجد المعاينة في مخزن ساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي ، و وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في تمام الساعة 12 ظهراً. 

 

وستتواجد كراسة الشروط للمزاد في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسعر 400 جنيه وتأمين المزاد يبلغ 10 آلاف جنيه . وتتوفر السيارات للمعاينة بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا عدا يوم الجمعة.

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