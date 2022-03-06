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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الصحة العالمية تعلن تحذيرات جديدة من انتشار الحصبة في دول البلقان

صدى البلد

بدأ انتشار الحصبة ، في دولة البلقان وهي مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء ويمكن أن يكون قاتلاً.

 

يمكن أن يتسبب الفيروس في مضاعفات تشمل العمى وتورم المخ والالتهاب الرئوي، والأطفال غير المطعمين هم الأكثر عرضة للإصابة بحالات خطيرة - بما في ذلك الوفاة.

 

وقد أدى الانخفاض الكبير في معدلات التطعيم إلى استعداد خبراء الصحة العامة لانتشار وشيك للحصبة في الجبل الأسود وجيرانها القريبين من البلقان حيث انخفض أيضًا معدل التطعيم ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع المعلومات الخاطئة ، خاصة خلال جائحة كوفيد -19.

 

وقال دراغان يانكوفيتش مسؤول التطعيم في منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس ان "خطر انتشار مرض الحصبة مرتفع" إن استيراد فيروس الحصبة مسألة وقت فقط ... بمجرد أن يتم استيراده إلى مجموعة سكانية معرضة للإصابة ، سيبدأ تفشي المرض."

 فقد تم تلقيح 63 في المائة من الأطفال في مقدونيا   بالحقنة الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، بينما تلقى 78 في المائة في صربيا اللقاح.

حيث تتجه الإصابات نحو تفشي جديد لأمراض يمكن الوقاية منها ، حيث أدى الوباء إلى تعطيل عمليات التطعيم الروتينية.

وحتى بعد أن قتلت الحصبة أكثر من 207000 شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2019 ، استمرت معدلات التطعيم في الانخفاض في أجزاء كثيرة من العالم.

انخفض معدل التطعيم بالجرعة الأولى من 86 إلى 84 بالمائة على مستوى العالم بين عامي 2019 و 2020 ، بينما تلقى 70 بالمائة فقط جرعة ثانية خلال نفس الفترة ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

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