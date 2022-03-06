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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«شل» البريطانية تعلن اضطرارها شراء النفط من روسيا

شرركة شل البريطانية
شرركة شل البريطانية

أعلنت شركة شل البريطانية عن اضطرارها الشديد لشراء النفط الروسي، وذلك رغم إعلانها سابقا أنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم) في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان الشركة: "بالأمس اتخذنا قرارا اضطراريا بالحصول على شحنة من النفط الخام الروسي. تنتج مصافينا البنزين ووقود الديزل، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يستخدمها الناس بشكل يومي".

وتابعت الشركة في بيانها: "ونود الاستمرار في ذلك بدون انقطاع إمدادات النفط الخام بالنسبة للمصافي".

وأضافت: "إن صناعة الطاقة لن تكون قادرة على ضمان إمداد مستقر للسلع المطلوبة في جميع أنحاء أوروبا. لن تتمكن المصادر البديلة من الوصول بالسرعة الكافية".

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وتعهدت الشركة "بالاستمرار في اختيار بدائل عن النفط الروسي حيثما كان ذلك ممكنا"، لكنها لفتت إلى أن استبداله سيتطلب وقتا، كما وعدت بإحالة أرباح من النفط الروسي إلى صندوق خاص سيتم عبره إنفاقها لمساعدة سكان أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة شل، أنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم).

وقالت شل في بيان إنها ستتخلى عن مصنع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك فيه حصة 27.5%، والذي تملكه وتديره شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم بنسبة 50%.

وذكرت أنها تعتزم الشركة إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، حسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن: "لقد تعرضنا لصدمة جراء الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة عمل عدواني عسكري أخرق يهدد الأمن الأوروبي".

وتابع: "قرارنا بالخروج هو قرار نتخذه عن قناعة"، مضيفا أنه "لا يمكننا - ولن نقف - أن نقف مكتوفي الأيدي.. ينصب تركيزنا المباشر على سلامة شعبنا في أوكرانيا ودعم شعبنا في روسيا.. في المناقشة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم".

وحتى نهاية 2021، كان لدى شل حوالي 3 مليارات دولار من الأصول غير المتداولة في هذه المشاريع في روسيا، وفقًا للشركة.

 

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