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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا : الدفاعات الجوية أسقطت أمس 8 مقاتلات أوكرانية

الدفاعات الجوية
الدفاعات الجوية الروسية

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرًا عاجلاً أفاد فيه أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 8 مقاتلات أوكرانية خلال اليوم الماضى.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة "زالا ايرو" الروسية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة عن اختراع طائرة صامتة لا يمكن التقاطها باستخدام الدفاعات الجوية .


وقال مدير المشاريع الخاصة في شركة "زالا إيرو"، نيكيتا خاميتوف - في تصريح أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، إن الطائرة المسيرة الجديدة لا يمكن التأثير عليها وقطعها عن الاتصالات بواسطة محطات الحرب الإلكترونية ، مشيرا الى أن الدرون الجديد عبارة عن مروحية مسيرة رباعية المراوح تحلق في نظام الصمت اللاسلكي التام.


وأضاف نيكيتا خاميتوف :" إننا نحدد للدرون نقطة على خارطة يستطلعها، ثم نقطع عنه كل الأنواع للاتصال، بما فيها قنوات الاتصال الفضائي عبر أجهزة الملاحة "جي بي إس" أو "غلوناس".


ويقوم الحاسوب الإلكتروني الذي يزود به الدرون بتشكيل سحابة متكونة من النقاط الجغرافية على الأرض ليحلق الدرون استنادا إليها، لذلك بمقدوره العودة إلى قاعدته حتى في حال انقطاع كل أنواع الاتصال.


ويمكن أن يبقى الدرون الصامت في الجو لمدة 40 دقيقة. ويبلغ مدى عمله 5 كيلومترات. ويحمل الدرون على متنه كاميرا فيديو وجهازا للرؤية الليلية يستخدمهما لاستطلاع منطقة معينة له.


وأوضح نيكيتا خاميتوف أنه من الصعب جدا اكتشاف الدرون في الجو لأبعاده الصغيرة وتخفيه البصري والصوتي الفائق ، كما أنه يمكن استخدامه كذلك في المجالات المدنية لحماية أنابيب الغاز والنفط مثلا.

الدفاعات الجوية الروسية مقاتلات اوكرانية إكسترا نيوز الطائرات الدفاعات الجوية

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