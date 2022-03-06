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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طيب ومحترم .. نجوم الفن ينعون إياد داود بكلمات مؤثرة

إياد داود
إياد داود

توفى الفنان والإعلامي إياد داود؛ عن عمر ناهز 39 عاما، وكان الخبر صدمة لأصدقائه ومحبيه ،و حرص عدد من نجوم الفن على نعى إياد داود من أبرزهم .. 

المخرج محمد العدل

نعى المخرج محمد العدل الفنان والإعلامي إياد داود ؛ الذي رحل عن عمر ناهز 39 عاما، ولقى الخبر صدمة أصدقائه ومحبيه.


وكتب "العدل": اياد داود الممثل و المذيع في ذمة الله مثل معايا في مسلسل الداعية و كان شخص طيب و محترم الله يرحمه .. ادعوله من فضلكم".

أحمد فلوكس

نعى الفنان أحمد فلوكس، الإعلامي الراحل اياد داود الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 39 عاما، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، توفي إلى رحمة لله تعالي الفنان اياد داود صلاه الجنازه غدا ٦/٣/٢٠٢٢ بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين”.

وتابع: “ والله العظيم قربت .... قربوا من ربنا و تثبتوا بدينكم لأن كل العلامات بقت واضحة وضوح الشمس”.

حسام داغر 

وجه حسام داغر، رسالة مؤثرة إلي صديقه الفنان الراحل إياد داود بعد وفاته أمس إثر تعرضه لوعكة صحية.


ونشر داغر صورة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام، وعلق عليها قائلا: "إياد .. صاحبي وابني واخويا في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك وعلمك شفيعك".

محمد عز 

نعى الفنان محمد عز الفنان والإعلامى إياد داود عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وكتب محمد عز :" لا إله إلا الله 
انا لله وانا اليه راجعون  ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك الاخ والصديق وعشره العمر في جنه وربنا ونعيمها ان شاء الله يا اياد  ..اسالكم الدعاء".

وفاة إياد داود

وتوفى أمس  الفنان والإعلامي إياد داود ؛ عن عمر يناهز ٣٩ عاما حيث لقى الخبر صدمة أصدقائه ومحبيه.

وإياد داود هو مذيع وممثل مصري مواليد عام 1983 في القاهرة خريج الجامعة الامريكية. الدراسة: مسرح (قسم تمثيل) و اعلام (قسم اذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003.

واشترك في 15 عرض مسرحي جامعي. كما عمل مدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لثلاث سنوات
وعمل أيضا كمقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد).
واشترك بالتمثيل في مسلسل فض اشتباك رمضان 2013 دور خالد.

 

 

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