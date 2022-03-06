استعدادا لـ قمة المناخ|الزراعيين: دورة للتوعية بالحد من الإفراط في إستخدام المبيدات

إفتتح الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية ، أول دورة مطبقي المبيدات التي يتم تنظيمها بالتعاون بين النقابة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية في مدينة شرم الشيخ بحضور اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء ، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والنائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفي عبدالستار مساعد أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور محمد شطا مدير الزراعة بجنوب سيناء، وعضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ، وأعضاء مجلس نقابة المهن الزراعية بجنوب سيناء.



وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية علي هامش الإفتتاح، إن هذه الدورة تأتي بمشاركة قطاع الاستثمار الزراعي لمبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة، وفي إطار تعزيز قدرات الدولة المصرية إستعدادا لقمة المناخ COP 27 المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مشيرا إلي أن هذه الدورة تستهدف تنفيذ برامج توعية لمطبقي المبيدات والمنشات السياحية، حيث من المقرر إن يتم منح المتدربين وعددهم 40 مهندسا زراعيا بالعاملين بالمنشات السياحية في شرم الشيخ شهادة مزاولة مهنة الآفات من النقابة ، وشهادة مطلقي المبيدات الممنوحة من وزارة الزراعة ضمن المرحلة الاولي .



وأضاف نقيب الزراعيين ، أن البرنامج التدريبي لهذه الدورة حول الإستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي بالفنادق والمنتجعات السياحية لحماية المتعاملين، مع هذه الجهات من الإستخدام غير المسؤول للمبيدات، ويضمن التداول الآمن للمبيدات، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



وأوضح «خليفة»، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي لما له من أهمية تنعكس علي النهوض بهذا القطاع الحيوي، وخاصة تنفيذ خطط متميزة لتطوير مدينة شرم الشيخ وعدد من المدن الساحلية الواقعة علي خليجي السويس والعقبة لتصبح مدنا جاذبة للسياحة العالمية لكي تصبح من أفضل المدن العالمية، موضحا أن أحد أدوات التطوير الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة من خلال الإستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.



وشدد نقيب المهن الزراعية، أنه لابد علي كل من يمتهن مهنة داخل المنشأت السياحية أن يكون معه شهادة مزاولة لهذه المهنة بعد تدريبه وتأهيله، وهو ما تعمل من أجله لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع النقابة لتنفيذ عدد من البرامج لمطبقي المبيدات داخل المنشأت الفندقية والمنتجعات السياحية، مشيرا إلي أن الدورة الحالية تأتي إستكمالا للدورة الأولي التي أقيمت بمدينة الغردقة.



وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج في كل المدن السياحية بالتعاون بين نقابة المهن الزراعية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، موضحا أن تقديم البرنامج بالمجان لكل مطبقي المبيدات يساهم في التوسع في أعداد المشاركين في هذا البرنامج، حيث تمنح لجنة المبيدات رخصة لمزاولة المهنة بما يعني الاهتمام بشباب المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل لهم ـ خاصة في مجالات برامج «اللاند سكيب»، وداخل الفنادق والمطاعم.



ولفت إلى أن الدورة التدريبية الحالية بمدينة شرم الشيخ تستهدف التوعية بأهمية الحد من الإفراط في إستخدام المبيدات ويعتمد علي الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات، مشيدا بدور لجنة المبيدات بوزارة الزراعة ، للحد من الإستخدام المفرط للمبيدات ولما تبذله من مجهودات. في ضبط المبيدات غير المصرح بتداولها.



من جانبه، قال الدكتور مصطفي عبدالستار الأمين المساعد للجنة المبيدات، في كلمته خلال إفتتاح الدورة التدريبية بمدينة شرم الشيخ إن هذه الدورات تؤكد أهمية دور مطبقي المبيدات في النهوض بقطاع الزراعة المصرية ومكافحة الآفات وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لتطوير هذا القطاع مع الحفاظ علي ثوابت الصحة العامة والبيئة، وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بتداول المبيدات وعلي رأسها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع الأجهزة الرقابة علي مبيدات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف «عبدالستار»، إن هذه الدورات ترفع من كفاءة المهندس الزراعي وتنعكس علي القطاعات المرتبطة بالزراعة ومنها القطاع السياحي الذي يعد أهم روافد الاقتصاد القومي، موضحا أن تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات في الفنادق والمنتجعات السياحية ممثلة في المسطحات الخضراء داخل هذه المنشات الحيوي يشكل أهمية قصوي لتطوير السياحة المصرية.



وأوضح الأمين المساعد للجنة المبيدات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ تدريب تفاعلي وعملي وميداني نخبة من الباحثين المتخصصين والخبراء التابعين للجنة المبيدات، ويعقبه سلسلة آخري في المنتجعات السياحية والفنادق في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلي أن هذه الدورة تاتي ضمن الجهود التي تبذلها لترشيد إستخدام المبيدات وتنفيذ برامج الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات وذلك لمختلف القطاعات والمتعاملين والعارضين للمبيدات.



وأشار «عبدالستار»، إلي أن لجنة المبيدات تبدأ مرحلة تنفيذ تلك البرامج بقطاع السياحة والذي يعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما وحرصها علي تطويرها بما يحقق سياحة آمنة تجذب الآخرين وتزيد الدخل القومي لمصر وتساهم في حماية السائحين والعاملين في قطاع السياحة والبيئة موضحا أنه تم البدء في تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بتلك الأماكن السياحية من خلال برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات المعتمدين لتصريف وتدريب هؤلاء الشباب على كيفية معرفة أنواع الآفات المختلفة وكيفية منع تواجدها وتكاثرها وكيفية التعامل معها بالطرق والوسائل الفنية السليمة.



ولفت الأمين المساعد للجنة المبيدات، ان البرنامج سوف يتناول أيضا جميع المعاملات خلال مراحل التداول للمبيدات بدءا من إستخدام المبيد الموصي به إلي خلط المبيد بالكيفية السليمة وتقدير أنواع واحتياجات النباتات والمسطحات الخضراء من المبيد ثم طريقة إستخدام آلة الرش أو أي وسائل مناسبة للتطبيق الآمن للمبيدات.



وأوضح «عبدالستار»، أن هذه الممارسات تشمل أيضا العامل البشري ودوره في هذه المنظومة للتداول الآمن للمبيدات وكيف يحمي نفسه بإستخدام وسائل الوقاية المناسبة وكيفية صيانة آلة التطبيق للمبيدات بحيث تظل في حالة جيدة مدة استخدامها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات التعرض العرضي للمبيد للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة.



ولفت مساعد أمين لجنة المبيدات ، إلى أن هذه الدورة تستهدف منظومة تداول المبيدات داخل المنتجعات السياحية والفنادق بما تضمه من حدائق ومسطحات خضراء ونباتات يتطلب التعامل معها والحفاظ عليها مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية والحشائش والضارة وتستخدم في ذلك المبيدات بأنواعها المختلفة ولضمان الإستخدام السليم للمبيدات وإستخدام وسائل وأدوات المكافحة الآخري وجود متخصصين وفنيين علي دراية كاملة بالتعاون معها.