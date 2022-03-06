وزير الرياضة: إطلاق معسكرين للشباب ودوري للأسر المصرية.. رابط التسجيل

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، تفاصيل ثلاثة مشروعات رياضية تنفذها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، تتمثل فى دورى الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتنا قد التحدى"، ومعسكر "بالرياضة.. هختار صحتى" للحد من ظاهرة التدخين، والمعسكرات الرياضية "يلا كامب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أقيم بديوان عام الوزارة بحضور مجموعة من قيادات الوزارة، ومديري مديريات الشباب والرياضة من مختلف المحافظات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبيناً أن إطلاق الوزارة لمشروعات اليوم يأتى ضمن سلسلة من البرامج التى تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى ضوء الدور التنموى للوزارة داخل المجتمع.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن المعسكرات الرياضية "يلا كامب" من المشروعات الناجحة التى لاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ورسالتها رياضية وتوعية وتنمية مهارات ذاتية للشباب المشاركين، وتواصل الوزارة تنفيذه وتعميمه على مختلف المحافظات، مطالباً بإقامة معسكر الأسرة المصرية على غرار معسكرات “يلا كامب”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ الوزارة لـ "دورى الأسرة المصرية" ومعسكر "بالرياضة.. هختار صحتى" لمواجهة التدخين، يؤكدان أهمية ممارسة الرياضة داخل المجتمع، ودورها الإيجابي على الصحة والتكوين البدنى للإنسان.

من جانبها، كشفت سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، أن دورى الأسرة المصرية يأتى تحت شعار "أسرتنا قد التحدى"، بهدف زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، مشيرة إلى أنه يتم تقسيم الأسر المشاركة بالدورى طبقاً للمراحل العمرية للأبناء من ٦ حتى ٨ سنوات، و٩ حتى ١٢ عاماً، و١٣ حتى ١٦ عاماً، وتحصل الأسر الثلاثة الأولى الفائزة (لكل مرحلة) على جوائز مالية قيمة.

ويستهدف المشروع مشاركة ١٠٥٠٠ أسرة من ٢١ محافظة، وسيتم تعميم دورى الأسرة على جميع محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتضمن الدورى مسابقات فى اللياقة البدنية ومسابقة ثقافية.

وفيما يتعلق بمعسكر “بالرياضة.. هختار صحتى” وهو معسكر رياضى مغلق لمدة أسبوع، أوضحت رئيسة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أنه يتم تنفيذه بهدف الحد من انتشار ظاهرة التدخين المنتشرة بين الشباب والكبار، والتأكيد على الدور الرئيسي للرياضة فى علاج الظواهر السلبية بالمجتمع، ووضع المدخنين على بداية الطريق للإقلاع عن التدخين من خلال ممارسة الرياضة.

وينفذ المعسكر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بمشاركة ٥٠٠ من الشباب فى المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٣٥ سنة، ويشتمل المعسكر على الأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين “جرى ، مشى، تمرينات بشكل يومى صباحاً لمدة أسبوع، ودورى رياضى فى ”كرة القدم / الكرة الطائرة / تنس الطاولة"، وندوات توعوية عن أضرار التدخين، وقياسات طبية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للطب الرياضى، وحفلات سمر، ومسابقات ترويحية، وفي حالة التزام المشارك بالتعليمات طوال فترة المعسكر، يتم الاستعانة به كنموذج إيجابي ومدرب خلال المعسكرات القادمة.

وقامت الوزارة بتنفيذ ثلاثة أفواج ضمن فعاليات معسكر "يلا كامب" فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وجار تنفيذه الآن فى مدينة سيوة ويتوالى تنفيذ أفواج جديدة على مستوى مختلف المحافظات الفترة المقبلة بما يتضمنه من مسابقات رياضية وأنشطة متنوعة.

وتتيح وزارة الشباب والرياضة فرصة المشاركة فى البرامج التى تم إعلانها من خلال التسجيل الإلكترونى.

* المشاركة في معسكر (بالرياضة .. هختار صحتى) متضمنةً شروط المشاركة بأسبقية التسجيل على هذا الرابط



* المشاركة في "دورى الأسرة المصرية" متضمنةً شروط المشاركة بأسبقية التسجيل على هذا الرابط

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