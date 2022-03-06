مصطفى شعبان يشارك متابعيه كواليس «دايما عامر»

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر مصطفى شعبان، بصحبة المهرج مجدى الهواري من كواليس مسلسله القادم “دايما عامر”، مما نال إعجاب متابعيه.

وينشغل الفنان مصطفى شعبان في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.