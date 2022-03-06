الدوري الإسباني.. أوباميانج يقود تشكيل برشلونة أمام إلتشي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة إلتشي، المقرر لها في تمام الخامسة والربع مساءً، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوري ألبا - جيرارد بيكيه - أراخو - داني ألفيس.

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس - دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - جافي - أوباميانج.

ويسعى فريق برشلونة لمواصلة انتفاضته في الدوري الإسباني، بتحقيق الفوز على إلتشي في مباراة اليوم، والتقدم للمركز الثالث.

وقدم فريق برشلونة نتائج رائعة في آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وخاض برشلونة 25 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إلتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني، انتهى بفوز برشلونة على إلتشي بنتيجة 3-2.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الـ 14 بـ 29 نقطة.