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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

ارتفاع الأسهم السعودية
ارتفاع الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 47.91 نقطة ليقفل عند مستوى 12804.22 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 276 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والاتحاد، وبن داود، وكيمانول، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلي، والعربي، والعربية، والإنماء، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و 3.76% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، وبترو رابغ الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والأهلي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطا في القيمة.
 

مؤشر الأسهم السعودية الموازية 

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 14.56 نقطة ليقفل عند مستوى 24752.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 89 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 4158 صفقة.

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