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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. سيارة BMW M4 CSL الجديدة تنطلق شهر مايو.. صور

سيارة BMW M4 CSL
سيارة BMW M4 CSL الجديدة تأتي رسمياً في شهر مايو

من المقرر أن تطلق BMW M4 CSL هذا العام والآن لدينا معلومات عن موعد الإطلاق الرسمي وفقًا لـ BMWBLOG، فمن المقرر إطلاق BMW M4 CSL في شهر مايو، ولم يتم الكشف عن التاريخ تحديدا.

 سيارة BMW M4 CSL الجديدة تأتي رسمياً في شهر مايو

رصدت سيارة  BMW M4 CSL من خلال صور العدسات التجسسية  التي نشرها موقع Motor1 العالمي المتخصص في اخبار السيارات، مما أعطى انطباعاً مذهلاً لما سيكون عليه طراز M4 المميز، ومن بين الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة هي وحدة الطاقة سعة 3.0 لتر والمواصفات التي ستقدمها.

 سيارة BMW M4 CSL الجديدة تأتي رسمياً في شهر مايو

تشير المعلومات الى أن BMW ستعزز قوة محرك M4 CSL ليصل الى 550 حصان تقريباً، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن M4 CSL سيكون أخف بكثير من M4 العادي، حيث سيمثل هيكل السيارة الأخف وزنا وحذف المقاعد الخلفية أكثر من 100 كيلوغرام (220 رطلاً) من التوفير في الوزن، ومع ذلك توقع أداءً استثنائيًا من M4 CSL نظرًا لزيادة القوة.

 سيارة BMW M4 CSL الجديدة تأتي رسمياً في شهر مايو

تقول التقارير السابقة إلى أن M4 CSL سيأتي حصريًا مع RWD وعلبة تروس أوتوماتيكية، وهو في الواقع شيء جيد لأن الأصوليين يطالبون بمجموعة القيادة هذه من أجل M4 المجردة، ومع ذلك فإن هذا الأخير مخيب للآمال إلى حد ما، على الرغم من أننا يمكن أن نتشبث بالأمل في عدم تأكيد أي شيء في هذه المرحلة.

 سيارة BMW M4 CSL الجديدة تأتي رسمياً في شهر مايو

سنعرف حقيقة سيارة BMW M4 CSL في غضون بضعة أشهر عندما يتم طرحها لأول مرة في مايو، من المتوقع أن تتبع سيارة BMW M4 CS الأقل العام المقبل، بينما ستصل أول سيارة M3 Touring على الإطلاق في نهاية عام 2022.

 سيارة BMW M4 CSL الجديدة تأتي رسمياً في شهر مايو
BMW سيارة العدسات التجسسية M4 CSL

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