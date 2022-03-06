رياح الخماسين.. بداية لقدوم فصل الربيع وتسميتها ترجع لاستمرارها 50 يوما

بدأت رياح الخماسين تهب على مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء الحالي؛ لنشهد منخفضا جويا يسبب رياحا وأتربة على أنحاء البلاد كافة .

ويرجع سبب تسمية رياح الخماسين بهذا الاسم؛ لأنها تنشط في أواخر الشتاء وبعد دخول فصل الربيع، وتستمر رياح الخماسين لمدة 50 يوما، كما تسبب الخماسين ارتفاعا سريعا في درجات الحرارة، وانخفاضا في معدلات الرؤية على الطرق.

وتحمل رياح الخماسين خلال رحلتها الطويلة كميات كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكل كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

حالة الطقس

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن اليوم سنشهد منخفضا جويا في الصحراء الغربية، تصاحبه رياح الخماسين، متابعة أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 لـ 70 كم / ساعة وستكون محملة بالرمال والأتربة في جميع أنحاء الجمهورية وسيؤدي هذا إلى انخفاض وتدهور في الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت"غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"8 الصبح" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه الرياح ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى27 درجة مئوية .

وتابعت، أن حالة الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلاً للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن مع دخول ساعات الليل ستتحول الرياح إلى شمالية غربية وسيكون بها نسب رطوبة عالية وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط ، لافتة إلى أن هذه الرياح ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وسيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

ونصحت غانم : "هذه فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة و عشان كده مش عايزين ننخدع بفترات الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة ولازم نستمر في ارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال فترات النهار والليل حتى انتهاء فصل الشتاء".

هيئة الأرصاد الجوية

كما قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال الطقس اليوم، بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح علي كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة علي الطرق الصحراوية يتقدم شرقاً مع الوقت علي أن تدخل الجبهة الباردة مساء وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

وبحسب ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، صباحا حول حالة الطقس اليوم، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وأجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، حيث تصل على القاهرة 300‪0 متر والظاهرة المؤثرة رمال مثارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفضات الخماسين، هي المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر، مرورا إلى بلاد الشام والعراق و تركيا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن وقت تأثير رياح الخماسين، يبدأ بالعادة بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيا ( الاعتدال الربيعي 22 مارس ) وتستمر لمدة 50 يوم، وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية ( 50 يوم فترة تأثيرها اغلب السنوات).

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالرغم من نُدرة وصول رياح الخماسين إلى أوروبا إلا أنها تكون محمّلة بالرمال والغبار عندما تصلها، حيث تعمل رياح الخماسين، خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية، سبب تشكل رياح الخماسين، حيث أن مع حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة أكثر من المناطق الساحلية والحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط لذا ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري، فينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية ( الباردة فوق البحر والدافئة فوق اليابسة).

حالة الطقس غداً

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته البلاد اليوم بكل المحافظات، وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا، يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس غدا، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس غدا ليلا يكون شديد الحرارة على كل الأنحاء، كما يشهد الطقس غدا، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من ناحية أخرى قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ،خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة شملت جميع محافظات الجمهورية وكانت مصاحبة لارتفاع في درجات الحرارة وهذا تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة إنحاء الجمهورية .

واوضح محمود شاهين ، إن خلال الساعات القادمة سيتحرك هذا المنخفض الجوي إلي ناحية الشرق وخلال الساعات الأخيرة بدأت الرؤية في الاتضاح وخلال ساعات سينتهي تأثير هذا المنخفض .