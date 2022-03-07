24 مارس.. المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا

يعقد المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا، كلية الطب جامعة عين شمس يوم 24 مارس 2022، تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية: التحديات الأخلاقية والفرص".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور نبيل فرج رئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتورة سونيا محمد مدير كرسي اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا ، و الدكتورة حنان السيد سكرتير المؤتمر .

يهدف المؤتمر الذى يعقد أونلاين إلى استكشاف كيفية تفاعل الأخلاق مع التكنولوجيا الحيوية لضمان الاستخدام الآمن والعادل لصالح الجميع.

للتسجيل والمشاركة في المؤتمر، يرجى إرسال ملخص الورقة البحثية مع الإسم والتفاصيل على البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 12 مارس 2022 من خلال الرابط التالي: [email protected]

والجدير بالذكر أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس نهائيات مسابقة " هي تبتكر " في نسختها الثانية 2022 والمؤهلة لمسابقة عين شمس تبتكر و ذلك بتقديم المتسابقين مشروعاتهم في صورتها النهائية و عرضها على أعضاء لجنة الحكم و التي تشكلت من :

- ا.د أميرة أحمد يوسف عميد الكلية

- ا.د هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

- ا.د أمل نصر الدين.نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال جامعة عين شمس

- ا.د صفاء الغنام الأستاذ بقسم الفيزياء بالكلية

- د. عاطف ابراهيم المدرس بقسم تربية الطفل بالكلية

- د. آيه راضي المدرس بقسم الفيزياء بالكلية.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و بتنسيق من الدكتورة.. آيه راضي مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية.

وتنوعت المشروعات والأفكار المبتكرة للمتسابقات والتي تهدف لحل مشكلات المجتمع و تنميته بالاساس ، فقد تقدمت الباحثة مروة العزازي (مدرس مساعد -قسم الكيمياء الحيوية و التغذية) بمنتج بحثي لدعم صحة الاطفال، المنتج مستخلص من نبات الحلبة يمكن استخدامة كاحد المكملات الغذائية و الذي يمكن له المساعدة في تقليل اعراض مرض فرط الحركة لدى الاطفال طبقا للدراسات المعملية.