خوفا من روسيا.. لاتفيا تطالب واشنطن بالنشر الدائم للقوات الأمريكية على أراضيها

طالبت لاتفيا، وهي أحد جمهوريات البلطيق الثلاث والواقعة على حدود روسيا، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالنشر الدائم لفوات الجيش الأمريكي علي أراضيها.

ويأتي ذلك بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا، ومواصلة روسيا قصفها للعاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وفولنوفاكيا وميكولايف.

وحسب “رويترز” قالت الخارجية الأوكرانية في بيان أن “القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين “الأوكرانيين والأجانب” عبر الممرات الإنسانية بأمان، وكذلك إيصال الأدوية والمواد الغذائية”.

ودعت الخارجية الأوكرانية القادة الأجانب إلى إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمنع ما قالت إنه قد يكون كارثة إنسانية.