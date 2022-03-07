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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

بعد كثرة ضحايا المصاعد.. متي تقف مهزلة الأسنسير وما الحل للتصدى لها؟

حوادث المصعد
حوادث المصعد

أصبحت الأسانسيرات تمثل خطر كبير في الأونه الأخيرة، خاصة داخل المصالح الحكومية لكثرة استخدامها، وعلى رأسها: المستشفيات الحكومية، وأصبحت ضحاياه واحدة تلو الأخرى، حيث أصيب أمس 3 أشخاص سقط بهم اسانسير بمصنع بلاستيك في قرية إخناواى بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين في حالة خطيرة إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وفي هذا الإطار، يرصد "صدى البلد"، أبرز الحوادث التي سببها الأسانسير في الفترة الأخيرة والبحث عن الحل الذي يوقف مهزلة المصاعد..

حالات الوفاة بسبب المصاعد

في 26 فبراير السابق، لقت ممرضه مصرعها، وأصيبت أخرى إثر سقوط أسانسير بهما من الدور الرابع بمستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية.

وقالت صديقاتها :" أميرة ماتت خلاص المفروض يبقى في صيانه للأسانسير وأميرة التانية متكسرة في العمليات يا عالم هتعيش ولا لا".

وتابعن:" الأسانسير ده كل شوية يعطل وقديم ليه كل شوية مصرين انه يشتغل وهوا متهالك وبقاله سنين كتير يوميا بيقف وبيعطل بينا".

وقالت إحدى زميلاتها:" أميرة لسة في عز شبابها عندها 4 أولاد منهم طفله مكملتش سنة حرام كدة ومينفعش يشيلوا المدير ويجيبوا واحد من نفس التيم".

موت طفل بسبب المصعد

وسبق حادثة أخرى لطفل صغير فور استخدامه مصعد منزله بعد انتهاء يومه الدراسي، ظهر صوت شديد من داخل الأسانسير جعل جميع السكان في حالة ذعر، وحينها وقع الأسانسير وداخله الطفل يتوجع، حيث كانت أول شخص يكتشف انهيار المصعد كانت والدة هذه الطفل.

وبعد معرفة الأهالي، حاولوا جميعهم إنقاذ الطفل واصطحابه وإيصالهم لأقرب مستشفى، لكن لاقي الطفل الموت فور خروجه من الأسانسير.

حوادث أخري للمصاعد

وسبق شهدت منطقة المطرية، معجزة إلهية بعد إصابة 5 أشخاص بعدما سقط بهم مصعد كهربائي من الطابق الحادي عشر، بأحد العقارات السكنية بمنطقة المطرية، بعد انقطاع واير المصعد.

وبالمثل شهدت مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، حالة من الفوضى والذعر، عقب انقطاع توصيلات مصعدها الداخلي، وسقوطه على عامل صيانة مصاعد كهربائية، أثناء تواجده أسفله لقيامه ببعض أعمال الصيانة، وتوفي إثر إصابته.

ولقيت طفلة مصرعها أيضا وأصيبت شقيقتها في كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد سقوط الأسانسير بهما بأحد العقارات، سقط أيضا مصعد مجمع محاكم السويس وأدى لإصابة 3 محامين بداخله.

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أحكام قانون البناء 2008

وينص قانون البناء، رقم 119 لسنة 2008 على أحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري والحفاظ على الثروة العقارية، ومن هنا يعمل القانون على حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. 

ونرصد لكم استثناءات هذا القانون التي تشترط صدور ترخيص  له: 

  • أراضي المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
  • الأراضي الزراعية  التي تعتبر خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي .

قانون تركيب المصاعد

وهناك العديد من المستندات الخاصة المطلوبة لترخيص تركيب المصعد نظمها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالمادة 68 من القانون، وهي أن على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال التركيب والإصلاح والصيانة الدورية، وارفاق عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة المعتمدة من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة وصورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء داخل طلب ترخيص المصعد.

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شروط رخصة المصعد

ولابد أن يتضمن الطلب ملف للمواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات، وشهادة صلاحية لتشغيل المصعد بعد تركيبه وتكون معتمدة من شركة المصاعد، ومرفق بها تقرير عن نتائج اختبارات الأمان وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد".

شرط الصيانة والمتابعة

وبعد الحصول على الرخصة، يلتزم المالك أو اتحاد الشاغلين بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال صيانة المصاعد والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية وثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد وهي تاريخ إنشاء المصعد، الرقم المسلسل للمصعد ،اسم الشركة المسئولة عن الصيانة ، وتاريخ سريان شهادة تشغيل المصعد، مع تجديد شهادة تشغيل المصعد كل ثلاث سنوات".. يوضح إجراءات ما بعد الرخصة .

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