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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وفاركو

الإسماعيلي
الإسماعيلي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الإسماعيلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ لإسماعيلي المباراة بضغط هجومي كثيف حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص  في ظل تراجع لاعبي فاركو. 

وشهدت المباراة أول بطاقة صفراء  من نصيب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

واضطر مجدي عبد العاطي لحدوث أول تبديل اضطراي عقب إصابة عمرو جمال بتواجد أحمد شريف بدلا منه. 

ويسعى الدراويش تحت قيادة حمد إبراهيم، لتحقيق أول انتصارات الفريق هذا الموسم لمصالحة جماهيره وبدء تصحيح المسار بجدول المسابقة المحلية الذي لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط بينما يتواجد فاركو في المركز السابع برصيد  16  نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-
محمد فوزي في حراسة المرمي
ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع. 

خط الوسط : محمود عبد العاطي دونجا وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل. 

وفي الهجوم : وجيه عبد الحكيم .


بينما خاض فاركو  المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز " مودي" - عبدالله بكري _ جابر كامل _ أحمد الصغيري.

خط الوسط : محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - محمد أسامة - رزقي حمرون

خط الهجوم : عمرو جمال - شكري نجيب

الاسماعيلي الدوري المصري محمد صبحي بطولة الدوري المصري الممتاز باهر المحمدي حمد ابراهيم شكرى نجيب

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