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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح المرحلة الثانية من مشروع الكامب لمؤسسة مشكاة نور

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بمشروع "الكامب لمؤسسة مشكاة نور

افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتورة نور الهدى الجمَّال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، مشروع "كامب مشكاة نور" المرحلة الثانية،   وذلك بنطاق حي الزهور بحديقة بنزرت.

محافظ بورسعيد يشيد بمشروع "الكامب لمؤسسة مشكاة نور


وأشاد محافظ بورسعيد بمشروع "الكامب لمؤسسة مشكاة نور" المرحلة الثانية، باعتباره تجسيدًا فعليًا، لمشروع التمكين الاقتصادي، والذي يضم، خمسة مجالات اقتصادية ويحقق الخمسة مجالات، والذي أضافت إليه مؤسسة مشكاة نور من خلال مشروع التمكين الإقتصادي، المجال السادس وهو "الأدب" ويتبني تحقيق التسويق لكل من يعمل بالمجال الثقافي من أدباء وشعراء وفنانين وروائيين.

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وأوضحت الدكتورة نور الهدى الجمَّال، أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع الكامب فى بورسعيد من حيث أعداد المستهدفين من التوظيف والتدريب والعمل فاق العدد المتوقع، ومن المتوقع للكامب فى المرحلة الثانية بحديقة بنزرت أن يحقق توافد أكثر من المرحلة الأولى بمشيئة الله.

محافظ بورسعيد يشيد بمشروع "الكامب لمؤسسة مشكاة نور

وأوضحت "الجمَّال" أن مشروع التمكين التقتصادي فى بورسعيد المتمثل في مشروع "الكامب" بجميع محاوره وينقسم إلى: الأسواق الحرفية والأدبية والمهنية والفنية والرقمية، بالإضافة الى تطوير المهارات الإدارية وإعداد محاسبين ومهندسين على درجة عالية من المهارة، وفتح مشروعات للشباب وكذلك تأهيل الفئات المتقدمة لسوق العمل. 

محافظ بورسعيد يشيد بمشروع "الكامب لمؤسسة مشكاة نور
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