شحن 3060 طن صودا كاوية وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة AOASIA ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3060 طن صودا كاوية من الميناء .

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .