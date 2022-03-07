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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 3060 طن صودا كاوية وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

صدى البلد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة  AOASIA  ويبلغ طولها 95  متر والغاطس 6  متر وذلك لشحن 3060 طن صودا كاوية من الميناء  .  

وسجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات  .

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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