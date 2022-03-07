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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم سيارات مزاد نيابة شرطة بركة السبع ومرور بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، عن مزاد جديد سينطلق في يوم 20 مارس الجاري 2022، يضم تشكيلة كبيرة من السيارات التابعة لـ نيابة بركة السبع في المنوفية بالاضافة الي النيابة العامة لمرور بورسعيد. 

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مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة الدولي .. تفاصيل

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية، أن مزاد النيابات يوم 20 مارس الجاري سيتضمن سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية ،و  من بينها سيارات مزاد النيابة العامة مركز شرطة بركة السبع ، والذى يضم مازدا بيك أب ، و مرسيدس C200 2001 ، و 3 ميتسوبيشي لانسر 2008 ، و تويوتا دوبل كابينة 2009 ، و دايو نوبيرا 2006 ، و BMW 328CI  ، و هيونداي فيرنا ، و تويوتا بيك أب، واسبرانزا ملاكي، وفرونتيرا.

وذلك بالإضافة إلى جيب شيروكي، و سيارة ربع نقل، وهيونداي ماتريكس، ونيسان ميكروباص ، و هيونداي ملاكي  ، و شيفروليه بيك أب  ، و جيب  ، و سوزوكي ميكروباص ، و تويوتا ملاكي ، و مازدا ميكروباص  ، و دايهاتسو نقل ، و بيجو 405 صالون ، و فورد بيك أب  ، و هيونداي فيرنا 2008 ، و سوزوكي بيك أب ، و أودي ملاكي ، و تويوتا كورولا ، و داتسون ملاكي ، و شيفروليه لانوس ، و نصر فيات 110  ، و بيجو 504 استيشن ، و نصر شاهين. 

أما عن مزاد النيابة العامة لمرور بورسعيد، فتضم هوندا صالون، وBMW صالون، و فيات ريتمو  ، و تويوتا بيك أب ، و مرسيدس 200 صالون  ، و هيونداي ملاكي ، و هيونداي أكسنت  ، و بيجو ملاكي  ، و دايو ملاكي ، و دايهاتسو صالون ، و فيات ريجاتا ، و أوبل فكترا  ، و فولفو ملاكي ، و أوبل ملاكي ، و فيات 131 ، و رينو ملاكي ، و فيات 132 ، و نيسان بيك أب  ، و هوندا سيفيك  ، و دايو هاتشباك ، و جيب شيروكي 2005 ، و BMW 316.

مكان مزاد الباجور 

وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وسيبدأ المزاد في الساعة 12 ظهراً وسعر كراسة الشروط والمواصفات بواقع 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة الدولي .. تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن مزاد جديد للسيارات الحكومية ، والذى سيقام يوم 15 مارس ، والخاص بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، ان مزاد 15 مارس ، والخاص بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي ، سيضم 58 لوط للسيارات بجانب قطع غيار ومحركات سيارات .

ويضم مزاد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي ، عددا من السيارات وياتى من اهمها ، جي إم سي أكاديا 2008 ، و BMW 630i موديل 2007 ، و تويوتا 2009 ، و هيونداي أكسنت  ، و مرسيدس E240 2002 ، و هيونداي سوناتا  ، و فولكس فاجن طوارق  ، و سكودا أوكتافيا ، و كاديلاك SRX 2005 .

بالاضافة الى مرسيدس ML 320 2007 ، و مرسيدس S320 2001 ، و بنتلي كونتيننتال 2008 ، و نيسان أرمادا 2004 ، و سوبارو 1998 ، و فورد بيك أب 2008 ، و أودي A6 2001 ، و مرسيدس E 240 1999 ، و فولكس فاجن باسات 2010 ، و BMW 320 1970 ، و فورد كلاسيكية 1956 ، و كرايسلر ملاكي  ، و كيا سيراتو ، و تويوتا سيرف ، و جيب شيروكي ، و دايو لانوس ، و لكزس ، و مرسيدس 200 ، و سكودا فيليشيا ، و تويوتا بيك أب ، و BMW X6 ، و جيب جراند شيروكي  ، و BMW M5 موديل 2006.

كما تتواجد المعاينة في مخزن ساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي ، و وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في تمام الساعة 12 ظهراً. 

وستتواجد كراسة الشروط للمزاد في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسعر 400 جنيه وتأمين المزاد يبلغ 10 آلاف جنيه . وتتوفر السيارات للمعاينة بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا عدا يوم الجمعة.

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