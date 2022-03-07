العقدة مستمرة.. الإسماعيلي يواصل فقد النقاط ويتعادل سلبيا مع فاركو

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت الإسماعيلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليخفق الدراويش في إحراز أول فوز بالدوري واستمرار سلسلة اللافوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي كثيف، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص في ظل تراجع لاعبي فاركو.

وشهدت المباراة أول بطاقة صفراء من نصيب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

واضطر مجدي عبد العاطي لحدوث أول تبديل اضطراي عقب إصابة عمرو جمال بتواجد أحمد شريف بدلا منه.

وطالب لاعبو الإسماعيلي في الدقيقة 66 حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بداعي إعاقة لمحاولة مرور محمد عبد السميع داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو لم يحتسب أي شيء.

وشهدت المباراة انحصار الكرة في منتصف الملعب دون تشكيل خطورة على مرمي كلا الفريقين

وعاد لاعبو الإسماعيلي لشن الهجمات من أجل إحراز هدف الفوز، ولكن تمكن لاعبو فاركو من الحفاظ على شباكهم والحصول على نقطة وحيدة.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط بينما يتواجد فاركو في المركز السابع برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد فوزي في حراسة المرمي

ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع.

خط الوسط : محمود عبد العاطي دونجا وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل.

وفي الهجوم : وجيه عبد الحكيم .



بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز " مودي" - عبدالله بكري _ جابر كامل _ أحمد الصغيري.

خط الوسط : محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - محمد أسامة - رزقي حمرون

خط الهجوم : عمرو جمال - شكري نجيب