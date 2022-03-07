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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود العسيلى يطرح أغنية "فى مكان ما"

محمود العسيلى
محمود العسيلى

طرح الفنان محمود العسيلى اغنية جديدة بعنوان “فى مكان ما” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب وهى من الاغانى الرومانسية الحزينة. 

اغنية “فى مكان ما” من غناء محمود العسيلى وكلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع موسيقي رامي سمير. 

وكان شارك الفنان،محمود العسيلي، جمهوره، في أحدث ظهور له من رحلته في جزر المالديف بصحبة زوجته وأولاده.

ونشر العسيلي مجموعة صور جديدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،في وقت شروق الشمس.

يذكر أن المطرب محمود العسيلي شوق جمهوره لأغانيه الجديدة لهذا الموسم “في مكان ما” و “مسيكب” ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الشتا مش هيخلص قبل م ننكد عليكوا شوية! حابين انهي اغنية تنزل الاول؟”.

طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات فيليبينو ، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر : خالد سند.

من ناحية أخرى، حققت أغنية العسيلي الأخيرة "على خدك" نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب تخطت الملايين في نسبة المشاهدة.

وطرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه؛ التي تحمل اسم "قلقان" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية قلقان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وأحيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك". 

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