حذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جزيرة غمام" بعد طرحه على "واتش ات"

تفاجأ الجمهور، بحذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل «جزيرة غمام» للفنان طارق لطفي ومي عز الدين الذي سيُشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل؛ وذلك بعد ساعات من طرح منصة «watch it» له.

و كان برومو مسلسل «جزيرة غمام» ظهر خلاله عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، وأحمد أمين، ووفاء عامر، ورياض الخولي، وفتحي عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، ويبدو أنّ العمل سيشهد العديد من الصراعات داخل جزيرة غمام، ويُشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم مي عز الدين، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

عبد الرحيم كمال يروح للسلسل :

نشر المؤلف عبد الرحيم كمال ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يروج فيه عن مسلسله الجديد “جزيرة غمام”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقال عبد الرحيم كمال : “وبينا وبين حبايبنا ميعاد، جزيرة غمام، رمضان 2022”.



ويقوم ببطولة مسلسل “جزيرة غمام” كل من مى عزالدين التى تعود الى دراما رمضان من جديد بعد ما تم عرض آخر أعمالها فى عام 2019 وهو مسلسل “البرنسيسة بيسة”، للمخرج أكرم فريد وتأليف فروق هاشم ومصطفى عمر ويشاركها البطولة أيضا كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد امين وغخراج حسين المنباوى.

وقدم عبد الرحيم كمال روايته الأخيرة “أنباء حورة” ، والتى أكد على أن روايته الجديدة بدأ فكرتها نتيجة ظروف جائحة الكورونا، والتي دفعته لترك حكاية مدونة بشكل ورقي كطابع مفضل إلي قلبه ينبثق جوهرها في مديح الحكاية والسيرة.

جاءت تصريحات عبد الرحيم كمال، خلال ندوة لمناقشة روايته الجديدة “أبناء حورة”، التي كانت بحضور كوكبة من المثقفين، إلى جانب المطرب الكبير علي الحجار.

وأشار عبد الرحيم كمال، إلى أن الرواية أخذت منه عاما للظهور للنور، ونتجت عن تأثره بفترة الجائحة، والتي أصيبت فيها زوجته وبناته بالكورونا، وبدايتها كانت مع طائر يغني على شباكه كل يوم ويواسيه انبثقت منه حكاية حورة.