عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جزيرة غمام" بعد طرحه على "واتش ات"

مي عز الدين
مي عز الدين

تفاجأ الجمهور، بحذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل «جزيرة غمام» للفنان طارق لطفي ومي عز الدين الذي سيُشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل؛ وذلك بعد ساعات من طرح منصة «watch it» له.

 

و كان برومو مسلسل «جزيرة غمام» ظهر خلاله عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، وأحمد أمين، ووفاء عامر، ورياض الخولي، وفتحي عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، ويبدو أنّ العمل سيشهد العديد من الصراعات داخل جزيرة غمام، ويُشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم مي عز الدين، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

 

عبد الرحيم كمال يروح للسلسل :

نشر المؤلف عبد الرحيم كمال ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يروج فيه عن مسلسله الجديد “جزيرة غمام”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقال عبد الرحيم كمال : “وبينا وبين حبايبنا ميعاد، جزيرة غمام، رمضان 2022”.


ويقوم ببطولة مسلسل “جزيرة غمام” كل من مى عزالدين التى تعود الى دراما رمضان من جديد بعد ما تم عرض آخر أعمالها فى عام 2019 وهو مسلسل “البرنسيسة بيسة”، للمخرج أكرم فريد وتأليف فروق هاشم ومصطفى عمر ويشاركها البطولة أيضا كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد امين وغخراج حسين المنباوى.

وقدم عبد الرحيم كمال روايته الأخيرة “أنباء حورة” ، والتى أكد على أن روايته الجديدة بدأ فكرتها نتيجة ظروف جائحة الكورونا، والتي دفعته لترك حكاية مدونة بشكل ورقي كطابع مفضل إلي قلبه ينبثق جوهرها في مديح الحكاية والسيرة.

جاءت تصريحات عبد الرحيم كمال، خلال ندوة لمناقشة روايته الجديدة “أبناء حورة”، التي كانت بحضور كوكبة من المثقفين، إلى جانب المطرب الكبير علي الحجار.

وأشار عبد الرحيم كمال، إلى أن الرواية أخذت منه عاما للظهور للنور، ونتجت عن تأثره بفترة الجائحة، والتي أصيبت فيها زوجته وبناته بالكورونا، وبدايتها كانت مع طائر يغني على شباكه كل يوم ويواسيه انبثقت منه حكاية حورة.

جزيرة غمام طارق لطفي مي عز الدين مسلسل جزيرة غمام وفاء عامر رياض الخولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.. فيديو

موضوعات متعلقة

محمود العسيلى يطرح أغنية في مكان ما على يوتيوب

مصرع فنان أوكراني شهير خلال مشاركته في الحرب ضد روسيا.. تفاصيل

أحمد جمال يطرح أغنية أنا هنا على يوتيوب

الدعاء يغير الأقدار.. دخول والد إسلام إبراهيم العناية المركزة

ليلى علوي وغادة عادل.. عين الحسود تصيب نجمتي مسلسل منورة بأهلها

أشرف زكي: "مش هنعمل برامج مجانية لحين حل مشكلة الضرائب مع الفنانين"|خاص

المهن التمثيلية : منع ظهور الفنانين في البرامج بدون أجر

أخبار الفن: غادة عادل تكتب تعهدا للخروج من المستشفى.. وليلى علوي تتعرض لقطع في الكف

ترشيحاتنا

الصحة: حالة سمير صبري الصحية مستقرة ونتابعها يوم بيوم.. فيديو

مدبولي: المشروعات القومية تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مسئول أمريكي: بوتين أدخل 100٪ من قوات الجيش الروسي إلى أوكرانيا

الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو

بعد كثرة ضحايا المصاعد.. متي تقف مهزلة الأسنسير وما الحل للتصدى لها؟

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

فيديو

محمد أبو جبل يعترف لـ الزمالك ويحسم الجدل بشأن توقيعه لـ النصر السعودي "فيديو"

هل سيصل الكيلو لـ200 جنيه .. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ