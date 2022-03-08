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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كواليس افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بالمركز الثقافى لكفر الشيخ

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

 افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

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يُقام المعرض تحت عنوان "المشروع القومي لتطوير الريف المصري ... نحو حياة كريمة لقري كفر الشيخ" برئاسة أ. د. عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ويتولى أمانته أ. د. يحيى زكريا عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ وذلك بالمركز الثقافى بكفر الشيخ، ويستمر حتى 10 مارس الجارى بقرى محافظة كفر الشيخ. 

بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض الكتاب من إصدارات الهيئة ومعرض فنى للحرف التراثية من منتجات قصر ثقافة فوه نتاج ورش "كليم، جبلان، مشغولات الخرز" ومنتجات الخوص نتاج بيت ثقافة مطوبس، تلى ذلك عرض فنى لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان إبراهيم عبدالمقصود، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية من فلكلور محافظة كفر الشيخ.

وفي كلمتها نقلت د. حنان موسى تحيات رئيس الهيئة للحضور، موضحة أن المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية يأتى ضمن الجهود الساعية لمواكبة مبادرة حياة كريمة التى تتصل بالتنمية الثقافية  لقرى محافظة كفر الشيخ، كما أشارت إلى أن المؤتمر يعد انعكاس لروح الشراكة والتعاون التى رسختها المبادرة منذ بدايتها في شهر أغسطس الماضي في ساحل سليم حتى الآن. 

كما أكد د. يحيى زكريا على أن الأبحاث العلمية البحثية المقدمة بالمؤتمر تمس حياة الفلاح بكفر الشيخ،  مؤكدا على أن الأبحاث مرتبطة بمبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الإنسان المصري.

 كما تطرق بالحديث عن قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ الذى يقوم بحل مشاكل المجتمع والإسهام في قضايا التنمية، حيث تطلق الكلية قوافل زراعية شاملة كل التخصصات الزراعية في القرى الأشد احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه أشار حمدى سعيد مدير عام ثقافة القرية إلى أن فعاليات المؤتمر سوف تجوب قري محافظة كفر الشيخ "دقلت، الحمراوى، شنو، ميت الدببة"، مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية المقدمة بالجلسات البحثية مرتبطة بخصائص كل قرية من القرى المشاركة بالمؤتمر. 

وفي الختام قام أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي والدكتورة حنان موسى وعمرو فرج مدير عام الإقليم، د. جاكلين بشرى مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ بإهداء درع الهيئة إلى رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر، كما تم تكريم الباحثين والشخصيات العامة المساهمين في المؤتمر بإهدائهم شهادات تقدير.  

جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن برنامج الهيئة في المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن بالإضافة إلي المؤتمر، تنظيم مسابقة بين الباحثين بالمحافظات حول أثر المبادرة علي القري بها.

News Books Publications قصور الثقافة الزراعة كفر الشيخ إيناس عبد الدايم محافظ كفر الشيخ وزيرة الثقافة ثقافة التنمية الثقافية معرض فني تطوير الريف المصري معرض الكتاب البحوث

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